"Sen de bir fidan dik" projesi ile okullara kütüphane ve özel alanlar kazandırdı

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirtli genç Muhammed Yusuf Özüş, başlattığı "Sen de bir fidan dik" projesiyle hayırseverlerden aldığı destekle okullara 9 kütüphane ile hobi ve zeka oyunları sınıfı kazandırdı.

Özüş, il merkezinden 1,5 saat uzaklıktaki Durankaya köyü Sevindik mezrasında ücretli öğretmenlik yaptığı dönemde ilk maaşıyla ayakkabısı yırtılan öğrencisine yeni bir ayakkabı aldı.

Daha sonra öğrencilerine destek olmak için seferber olan Özüş, sosyal medyada da çağrı yaparak Türkiye'nin dört bir yanından kampanyaya destek veren hayırseverlerin desteğiyle öğrencilerin hayatına dokundu.

Hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar çok sayıda öğrencinin ayakkabı ve giyim ihtiyacını karşılayan Özüş, bazı köy ve Siirt merkezdeki ihtiyaç sahibi okullarda depo olarak kullanılan alanları dönüştürerek yeniden kullanıma açtı.

Desteklerle okullara 9 kütüphane, bir hobi sınıfı bir de zeka oyunları sınıfı kazandıran Özüş'ün çalışmaları öğrencilerin yüzünü güldürdü.

"Çocuklarımızı mutlu etme adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz"

Özüş, AA muhabirine, Şirvan ilçesinin ücra köylerinde yaklaşık 10 yıl ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi.

Bu süreçte öğrencileri için elinden gelen gayreti gösterdiğini anlatan Özüş, 2016 yılında görev yaptığı Sevindik İlkokulunda bir öğrencinin yırtık ayakkabısından etkilenerek çıktığı iyilik yolunda Türkiye'nin birçok yerinde binlerce öğrencinin hayatına dokunduklarını aktardı.

İlk maaşıyla ayakkabı hediye ettiği öğrencisinin mutluluğuyla duygulu anlar yaşadığını dile getiren Özüş, "Çocuklar birer fidan. Bu fidanların kalplerine mutluluk fidanları dikilirse gelecek çok daha güzel olacak diye düşündüm." dedi.

Daha çok ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak için yola koyulduklarını anlatan Özüş, çevresindeki kişilerin de desteğiyle binlerce öğrenciye ayakkabı alınmasını sağladıklarını dile getirdi.

"Sen de bir fidan dik" adıyla hayata geçirdikleri projeyi her geçen gün geliştirdiklerini vurgulayan Özüş, konuştu:

"Eğitim ve öğretime destek vermek ve çocukları mutlu etme adına Siirt genelinde tam donanımlı 9 kütüphane, bir hobi ve bir de zeka oyunları sınıfı kurduk. Gönüllü olarak bir araya geldik. Bilime, eğitim ve öğretime destek vermek, çocuklarımızı mutlu etme adına çeşitli faaliyetler yürütüyoruz."

Kütüphane, hobi ve zeka oyunları sınıflarına kavuşan öğrencilerin okumaya daha çok önem verdiğini ve çeşitli etkinlikler yaptığını belirten Özüş, öğrencileri gelecekte çok iyi yerlerde görmeyi hayal ettiklerini aktardı.

Şu anda İstanbul Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuduğunu kaydeden Özüş, okulunu bitirdikten sonra tekrar öğrencilerle sınıfta bir araya geleceği günü iple çektiğini kaydetti.

"Eğitim bir seferberlik işidir"

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de kentte eğitimin daha iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kentteki her okulun kütüphaneye kavuştuğunu anlatan Edip, Özüş'ün öncülüğünde yürütülen "Sen de bir fidan dik" projesiyle birçok öğrenciye ulaşıldığını anlattı.

"Eğitim bir seferberlik işidir. Bu projedeki arkadaşlarımızın tamamen eğitim amaçlı yaptıkları çalışmalar oldukça önemli. İlimizde şu ana kadar kütüphane, zeka oyunları ve hobi sınıfı olarak 11 alan oluşturdular." diyen Edip, bunun yanında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi ve giyim desteği sağladıklarını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş insanlarının eğitime katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Edip, "Devletimiz bütün eksiklikleri gidermeye çalışıyor fakat eğitim çok geniş bir alan olduğu için derneklerden, sivil toplum kuruluşlarından da destek alıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrenciler mutlu

Zeka oyunları sınıfı kazandırılan Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencilerinden Elif Aslancı böyle bir sınıfa kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Çok eğlenceli bir sınıf, sürekli zeka derslerinde gelip oyun oynuyoruz. İnşallah diğer okullarda da böyle sınıflar yapılır." ifadelerini kullanan Aslancı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dilan Üzüm da zeka oyunlarıyla ilgili derslerde kağıt ve kalemle ders işlediklerine değinerek, "Bu sınıfın açılmasıyla derslerimiz çok daha verimli ve eğlenceli geçiyor." dedi.

Hamza Dündar da sınıfta çeşitli zeka oyunlarının yer aldığını ve her geçen gün yeni oyunlarla tanıştıklarını dile getirerek, derslerin daha keyifli geçtiğini anlattı.