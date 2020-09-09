Sen Çal Kapımı yeni sezon 9. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…
Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 9. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda'yı suçladı, Eda " Bir daha yüzümü göremezsin" dedi. Şimdi Eda'sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan'a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda'ya "geri gel" diyemiyor.
Ferit, Serkan'la Eda'nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin'e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.
Bu sırada Serkanlar'ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…
SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ
En Çal kapımı 9. Bölüm saat 20.00'de başlayacak.
SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ
SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER
Kerem Bürsin/Serkan Bolat
Hande Erçel/Eda Yıldız
Elçin Afacan/Melek Yücel
Melisa Döngel/Ceren Başar
Sitare Akbaş/Figen Yıldırım
Anıl İlter/Engin Sezgin
Evrim Doğan/Ayfer Yıldız
İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ
Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat
Bige Önal/Selin Atakan
Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek
Alican Aytekin/Seyfi Çiçek