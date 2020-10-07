Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?
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Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

07.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:45
Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sen Çal Kapımı 13. bölüm ile çarşamba akşamı FOX ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? 13. bölüm fragmanı izle! 13. bölüm canlı izle!

FOX'un romantik dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinen Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen çal kapımı 13. bölüm kesintisiz izleme linki!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda'da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda'nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda'nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan'la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda'nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE...

Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 7 Ekim 2020 Çarşamba akşamı saat 20:00 'da ekranlara gelecek. 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM CANLI İZLE...

Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Hande Erçel : Eda Yıldız

Elçin Afacan : Melek Yücel

Melisa Döngel : Ceren Başar

Sitare Akbaş : Figen Yıldırım

Anıl İlter : Engin Sezgin

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Bige Önal : Selin Atakan

Çağrı Çıtanak : Ferit Şimşek

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Ahmet Mark Somers : Alptekin Bolat

Ali Ersan Duru : Efe Akman

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