Sen bu ailenin 'Gözde'sinin

05.11.2019 08:26

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''Gözde, koşullar ne olursa olsun, çalışkanlığı, hırsı, azmi, güçlü ve pes etmeyen karakteriyle gönlümüzde taht kurdu. VakıfBank olarak görevimiz; Gözde Kırdar gibi kızlarımızı Türk voleyboluna kazandırmaktır'' dedi. Gözde Kırdar ise ''Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım'' diye konuştu.

Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla 33 yıldır kadın voleybolu alanında faaliyetlerini sürdüren VakıfBank, kadın voleybol takımının efsane kaptanı Gözde Kırdar'a özel bir tören düzenledi. VakıfBank Spor Kulübü altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması emekli edildi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, VakıfBank Yöneticileri ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri, voleybol camiasının önde gelen isimleri, Kırdar için bir araya geldi. Törende, VakıfBank formasıyla '20 kupa' kazanan Gözde Kırdar'ın 19 yıllık kariyerini anlatan belgeselin gösterimi yapılırken, emekli edilen 2 numaralı forması VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

Görevimiz yeni Gözde'ler yetiştirmek

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''19 yıl boyunca 'Bu Ailenin Gözde'si olan 'Efsane Kaptanımız' için bir araya geldik. Gözde Kırdar, 1999 yılında Kütahya'dan gelip, büyük VakıfBank ailesine katıldı. Koşullar ne olursa olsun, çalışkanlığı, hırsı, azmi, güçlü ve pes etmeyen karakteriyle gönlümüzde taht kurdu'' diye konuştu.

VakıfBank olarak kızlarımızın 'Yanındaki Gücüz'

VakıfBank Spor Kulübü'nün dünyanın en büyük voleybol kulübü ve sporcular için bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Üstünsalih, ''Bankamızın voleybola olan yatırımı, spor tarihimizde de bir mihenk taşı olmuştur. Türk kadınının 'Yanındaki Güç' olduğumuz için çok mutluyuz ve iyi ki bu anlamlı hikâyenin bir parçasıyız'' açıklamasında bulundu.

''VakıfBank olarak kulübümüzün sportif başarıları ile büyük gurur duyuyoruz'' diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Burada altını çizmek istediğimiz konu 'Türk kadınının başarısı'dır. VakıfBank olarak doğru yöntem, teşvik ve yatırımla Türk kadınının dünyada neler başarabileceğini gösterdik. Örneğin bu yaz Milli Takımımıza, tüm yaş kategorilerinde en çok oyuncu gönderen kulüplerden biri olduk. Kulübümüzün ana ilkesi daha çok kızımıza ulaşmak ve onlara neler başarabileceklerini göstermektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gözde Kırdar gibi kızlarımızı Türk voleyboluna kazandırmaya devam edeceğiz.''

VakıfBank'ta hayallerimden öte bir kariyer yaşadım

VakıfBank'ın efsane kaptanı Gözde Kırdar ise ''Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Bu güzel organizasyon için tüm VakıfBank ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. VakıfBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandım. Kızım beni sahada hiç izleyemedi ama bugünü ona büyüyünce izleteceğim. Onu da kendim gibi hırslı ve azimli bir birey olarak yetiştireceğime söz veriyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler