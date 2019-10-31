Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

31.10.2019 09:07

Final kararı alan Sen Anlat Karadeniz Çarşamba akşamı 62. Bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ailenin, başına gelen büyük bela hayatlarını tehlikeye sokmuştur. 63. yeni bölüm de ise, sonunda Nefes doğurur! Sen Anlat Karadeniz ne zaman final olacak? Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı…

Sen Anlat Karadeniz 62. Son Bölüm Full İzle…

63. BÖLÜM FRAGMANI

Ekrana gelen yeni bölüm fragmanında; Nefes gece vakti doğumun başladığını anlar ve Tahir'e söyler. Tahir, heyecan ve panikten ne yapacağına karar veremez ve yengesi ile ağabeyinden yardım ister. Gecenin bir saati hastaneye yoluna düşen Tahir, Nefes ve Asiye olmadık bir yerde yolda kalırlar.

Tahir ne yaparsa yapsın aracı hareket ettiremez, bir yandan da Nefes acı içinde çığlık atar. Sonunda Tahir'in ısrarıyla Asiye bebeğin doğmasına yardım eder.

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN FİNAL OLUYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi kısa süre önce final kararı aldığını duyurmuştu ve dizinin final çekimleri de son buldu. Sen Anlat Karadeniz 13 Kasım'da ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.