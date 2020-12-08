Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; Artvin, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Malatya, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 5°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -4°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklenmiyor.