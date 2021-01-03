Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

03.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2021 Pazar günü için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji, 7 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
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