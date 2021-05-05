SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Sema Sırtıkkızıl (50), 23 yıldır ekmeğini inşaatlarda çalışarak kazanıyor.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan Sema Sırtıkkızıl (50), 23 yıldır ekmeğini inşaatlarda çalışarak kazanıyor. Antalya'da kuzeninin yanında amelelik yaparak işe başlayan Sema Sırtıkkızıl, zamanla çatı yapımı, sıva, boya, mantolama ve ahşap işlerinde ustalaştı. Kendi ekibini kurarak aldığı inşaat işlerini yapan Sema Sırtıkkızıl, çalışkanlığı ile meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Türkiye'nin tam kapanma döneminde, yaz sezonu için hazırlıkların devam ettiği Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada'da inşaatlarda çalışan 1 çocuk annesi Sema Sırtıkkızıl, 'erkek mesleği' algısı nedeniyle görenleri şaşırtıyor. Ortaokul mezunu olduğunu ve başka bir iş bulamadığı için 1998 yılında kuzeninin yanında amelelik yaparak inşaatlarla tanıştığını belirten Sema Sırtıkkızıl, 23 yıldır Türkiye'nin birçok kentinde bu ağır işi yapıp ekmeğini bu meslekten kazandığını söyledi.

Lise öğrencisi kızını da inşaat ustalığından kazandığı parayla okuttuğunu anlatan Sema Sırtıkkızıl, iyi ustalarla çalışıp zamanla bu meslekte ustalaştığını belirtti. Şu anda inşaatlara çatı yapmak da dahil, sıva, boya, mantolama gibi birçok işi yapabildiğini kaydeden Sema Sırtıkkızıl, aldığı inşaat işlerini de kurduğu ekibiyle birlikte yaptığını, ada halkı tarafından da yaptığı işin takdir gördüğünü belirtti. Zor olan işte başarılı olmasında ise en büyük desteği kızından gördüğünü söyledi.

İnşaatta ilk tozu 1998 yılında yuttuğunu ifade eden Sema Sırtıkkızıl 'Amelelikle işe atıldım. Daha sonra iyi ustalarla çalışmak nasip oldu. Kendi çapımda bugüne kadar usta olmaya çalıştım. Beni görüp çok şaşıran da var. Türkiye'nin birçok kentinde bu işi yaptım. Lise 2'ye giden kızım benimle gurur duyuyor. Mesleğimi dürüst ve iyi şekilde yapıyorum. Ekmeğimi de kazanıyorum. Yeterli olmuyor tabi ki, ama şükretmeyi bileceğiz. Pandemi bizi etkilemedi, aksine iyi geldi. Bu kapanma bize iş fırsatı sundu. Şu an adadaki birçok tesis sezona hazırlık için onarımdan geçiyor dedi.

AKDENİZ ANEMİSİ HASTASI

Ekmeğini inşaat işlerinden kazanan Sema Sırtıkkızıl, 20'li yaşların başında teşhisi konulan Akdeniz anemisi hastalığıyla da mücadele ettiğini söyledi. Eşinden de 9 yıl önce ayrılan Sema Sırtıkkızıl, 'Henüz 20-21 yaşlarındayken kanla ilgili bir hastalığın teşhisi kondu. Bu hastalığın benimle ömür boyunca yaşayacağı söylendi. Kan değerlerim her zaman düşük, bu nedenle yıllardır kan ilacı kullanıyorum. Çalışırken kan değerlerimin deposunu kullanıyorum. Hastalık nedeniyle zamanla saçlarım da döküldü. Ama Allah'ın verdiği güç ile inşaatlarda mücadeleye devam ediyorum dedi.

SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA
SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Diego Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SEMA USTA, ELİNDE MALAYLA 23 YILDIR İNŞAATLARDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:00:53. #1.15#

title