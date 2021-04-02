Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?

Eski kısa mesafe koşucusu olan Sema Aydemir bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2018'de katıldığı Survivor yarışması ile de tanınan Aydemir, orada yaşadıklarını Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 'ta anlatacak. Merakla beklenen bugünkü yayını kaçırmayın. Peki, Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir? Sema Aydemir'in hayatı hakkında bilinenler haberimizde!