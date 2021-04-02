Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?

Eski kısa mesafe koşucusu olan Sema Aydemir bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2018'de katıldığı Survivor yarışması ile de tanınan Aydemir, orada yaşadıklarını Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 'ta anlatacak. Merakla beklenen bugünkü yayını kaçırmayın. Peki, Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir? Sema Aydemir'in hayatı hakkında bilinenler haberimizde!

Eski kısa mesafe koşucusu olan Sema Aydemir bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2018'de katıldığı Survivor yarışması ile de tanınan Aydemir, orada yaşadıklarını Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 'ta anlatacak. Merakla beklenen bugünkü yayını kaçırmayın. Peki, Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?Sema Aydemir'in hayatı hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında doğan 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. Bununla birlikte 2018 Survivor yarışmacısı olarak da tanınmaktadır.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir.Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi.

2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?

Sema Aydemir'İn özel hayatı hakkında;

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.

21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.

SEMA AYDEMİR KAÇ YAŞINDADIR?

Sema Aydemir,1985 doğumlu olup 36 yaşındadır.

Sema Aydemir kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Sema Aydemir kaç yaşında, biyografisi nedir?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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