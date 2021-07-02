Selin Şekerci'den flaş İbrahim Selim açıklaması!
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Selin Şekerci'den flaş İbrahim Selim açıklaması!

Selin Şekerci'den flaş İbrahim Selim açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Selin Şekerci, İbrahim Selim ile aşk yaşadığı yönündeki çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi. İşte Şekerci'nin açıklamaları...

'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Selin Şekerci, Zorlu AVM'deki alışveriş turu sonrasında meydan katında yakın dostlarıyla bir araya geldi. AVM'den ayrılırken objektiflere takılan oyuncu, "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.

"EVET, HABERLER DOĞRU"

Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.

Selin Şekerci'den flaş İbrahim Selim açıklaması!
Selin Şekerci'den flaş İbrahim Selim açıklaması!
Selin Şekerci'den flaş İbrahim Selim açıklaması!

Kaynak: Snob Magazin

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