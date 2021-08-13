Selde etkilenen bölgelerdeki mağdur vatandaşların beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında geldi
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Selde etkilenen bölgelerdeki mağdur vatandaşların beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşması sırasında bir kağıt verdi. Erdoğan da kağıtta yazılanları okuduktan sonra Batı Karadeniz'in afet bölgesi ilan edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla selden olumsuz etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Batı Karadeniz'in de afet bölgesi ilan edildiğini belirtti. Erdoğan'ın bölgenin afet bölgesi ila edilmesini canlı yayın sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine verdiği kağıdı okuduktan sonra açıklaması dikkat çekti.

Selde etkilenen bölgelerdeki mağdur vatandaşların beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında geldi
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