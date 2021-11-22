Selçuklu Belediyesi'nden AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK

KONYA (Habermetre) - Selçuklu Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlediği "Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler" etkinliğiyle diş sağlığına dikkat çekti. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte diş hekimleri çocukların dişlerini muayene ederek anne ve babalarını bilgilendirdi.

Selçuklu Belediyesi i ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin iş birliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle farkındalık oluşturacak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Mehmet Teker'in de ziyaret ettiği etkinliğe aileler ve çocukların ilgisi yoğun oldu.

Cumartesi günü M1 Alışveriş Merkezi, Pazar günü ise Kule Site Alışveriş Merkezi'nde oluşturulan stantlarda Konya Ağız Diş Sağlığı Hastanesi diş hekimleri etkinliğe katılan çocukların diş kontrollerini yaparak ailelerine ağız sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.

Programda ağız ve diş sağlığının önemini anlatan çeşitli aktiviteler yapılırken çocuklara diş fırçası, diş macunu ve diş fırçalama süresine dikkat çekmek için kum saatinin olduğu mini kutular dağıtıldı. Palyaçolar ve diş maskotu eşliğinde oynadıkları oyunlarla keyifli dakikalar geçiren çocuklar düzenlenen yarışmalarla unutulmaz anlar yaşadı.

Sosyal sorumluluğun olduğu her platformda yer aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Çocuklarımızın küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanması gelecek neslin daha sağlıklı dişlere sahip olması için bu etkinliğe imza attık. Diş temizliği ve sağlığı belki geri plana atılıyor ancak diş sağlığı vücut bütünlüğü açısından büyük öneme sahip. Diş hastalıkları kemik hastalıklarına, kanser, ülser gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Selçuklu Belediyesi olarak Diş hekimleri gününde diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla bu programı düzenledik. Çocuklarımız burada hem eğlenip hem de diş sağlığının önemini öğreniyorlar. Aynı zamanda diş hekimlerinden korkmamalarını da öğrenmiş oluyorlar. Ben bu etkinliğimize katılan bütün çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Burada bizimle birlikte olarak çocukların diş kontrollerini yapan diş hekimlerimize de teşekkür ediyorum ve bütün diş hekimlerinin bu güzel gününü kutluyorum. " şeklinde konuştu.

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