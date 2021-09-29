Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar - Haberler
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Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı görülüyor.

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi zorunlu hale gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceği vurgusu yapıldı.

Aşı zorunluluğu bulunmayan eğitim alanında da PCR testi uygulamaları devreye sokulurken, sosyal medyada paylaşılan bir video ise büyük tartışma yarattı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde kaydedildiği öne sürülen videoda, aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosunda ifşa edildiği görüntüler yer aldı.

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, okulun girişindeki panoya "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla eksik aşılı olan öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listelerin asıldığı yer alıyor.

Üniversitede ortaya çıkan görüntü sosyal mecralarda büyük tartışmalara neden olurken, kullanıcılar videoyu paylaşarak konuya ilişkin yorum üstüne yorumda bulundu.

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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