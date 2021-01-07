Selçuk Uluergüven kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Selçuk Uluergüven dizileri ve filmleri nelerdir? Nasıl ölmüştür?
Selçuk Uluergüven kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Selçuk Uluergüven dizileri ve filmleri nelerdir? Nasıl ölmüştür? İşte detaylar haberimizde...
SELÇUK ULUERGUVEN KİMDİR?
Mustafa Selçuk Uluergüven 1 Ocak 1941 yılında , İstanbul'da doğmuştur. 8 Ocak 2014 yılında , Aydın'da vefat etmiştir. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Babası Doğan Uluergüven 1960 yılında Aydın'da valilik yapmıştır. Gençlik yıllarında yüksek tahsili için Almanya'da bulundu. Sanat hayatına 1962'de Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatroya başlayan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu Dormen Tiyatrosu Tiyatro TÖS Halk Oyuncuları Tiyatro Sanatevi gibi topluluklarda çalıştı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Bir süre Bahariye Sanat Merkezi'nin Genel Sanat Yönetmenliğini yaptı. Bizimkiler dizisindeki Davut Usta rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. 1998-2002 yıllarında Kadıköy Belediyesi'nde Meclis Üyeliği yaptı. Son olarak Aydın Sanat Evi Tiyatrosunu kurmuştur. Sinema oyuncusu Fevzi Altunbulak'ın hocasıdır. Kendisi gibi sanatçı olma yolunu seçen oğlu Eren Uluergüven, mesleğini icra ederken, 21 yaşında bir sahne kazası sonucu ölmüştür.
SELÇUK ULUERGÜVEN ÖLÜMÜ
Oyuncu kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması sonucu kaldırıldığı hastanede yaklaşık 3 ay tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda etmiştir.
Cenazesi, 2004'te kaza sonucu ölen oğlu Eren'in yanında Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.
TİYATRO OYUNLARI
El Kapısı - Bilgesu Erenus
403.Kilometre - İsmet Küntay
Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti - Bertolt Brecht
Karaağaçlar Altında Arzu
Devri Süleyman
Hamdi Ortadirek
Her şey İşporta
Hangisi Karısı
Sevgilime Göz Kulak Ol
Macbeth
Gülhane Parkı
Tek Perdelik Şaka
Zafer Madalyası
DİZİLERİ
Hayat Devam Ediyor (2011)
Adanalı (2010) Sadullah Baba
Ezel (2009), Konuk oyuncu (2010)
Yusuf Yüzlü (2004)
Melekler Adası (2004)
Asmalı Konak (2002)
Dedem, Gofret ve Ben (2001)
Eltiler (1997)
Yazlıkçılar (1993)
Bizimkiler (1989-2002), Davut Usta
Erikçigiller (1984-1986)
Evdekiler (1996)
FİLMLER
İstanbul - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Harbi Define - 2010
Herakles: Heykelin Sırrı - 2008
Aloya - 2006
Çarpışma - 2005
Beş Kollu Avize 2004
Fişgittin Bey - 2003
Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002
Hiçbiryerde - 2001
Duruşma - 1999
Sırtımdan Vuruldum - 1997
Kurtuluş - 1996
Türk Tutkusu - 1994
İz - 1994
Babam Askerde - 1994
Kıvılcım - 1993
Gölge Oyunu - 1992
Düttürü Dünya - 1988
Ateş Gibi - 1988
Deniz - 1987
Suçumuz İnsan Olmak - 1986
Uzun Bir Gece - 1986
Bir Avuç Cennet - 1985
Mine - 1982
Öğretmen Kemal - 1981
At - 1981
Unutulmayanlar - 1981
Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979 (aynı zamanda filmin yapımcılarından)
Aslan Bacanak - 1977
Caniko - 1976
2X2=5 - 1974
Güllü Geliyor Güllü - 1973