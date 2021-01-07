Selçuk Uluergüven kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Selçuk Uluergüven dizileri ve filmleri nelerdir? Nasıl ölmüştür?

Selçuk Uluergüven kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Selçuk Uluergüven dizileri ve filmleri nelerdir? Nasıl ölmüştür? İşte detaylar haberimizde...

SELÇUK ULUERGUVEN KİMDİR?

Mustafa Selçuk Uluergüven 1 Ocak 1941 yılında , İstanbul'da doğmuştur. 8 Ocak 2014 yılında , Aydın'da vefat etmiştir. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Babası Doğan Uluergüven 1960 yılında Aydın'da valilik yapmıştır. Gençlik yıllarında yüksek tahsili için Almanya'da bulundu. Sanat hayatına 1962'de Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatroya başlayan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu Dormen Tiyatrosu Tiyatro TÖS Halk Oyuncuları Tiyatro Sanatevi gibi topluluklarda çalıştı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Bir süre Bahariye Sanat Merkezi'nin Genel Sanat Yönetmenliğini yaptı. Bizimkiler dizisindeki Davut Usta rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. 1998-2002 yıllarında Kadıköy Belediyesi'nde Meclis Üyeliği yaptı. Son olarak Aydın Sanat Evi Tiyatrosunu kurmuştur. Sinema oyuncusu Fevzi Altunbulak'ın hocasıdır. Kendisi gibi sanatçı olma yolunu seçen oğlu Eren Uluergüven, mesleğini icra ederken, 21 yaşında bir sahne kazası sonucu ölmüştür.

SELÇUK ULUERGÜVEN ÖLÜMÜ

Oyuncu kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması sonucu kaldırıldığı hastanede yaklaşık 3 ay tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama veda etmiştir.

Cenazesi, 2004'te kaza sonucu ölen oğlu Eren'in yanında Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

TİYATRO OYUNLARI

El Kapısı - Bilgesu Erenus

403.Kilometre - İsmet Küntay

Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti - Bertolt Brecht

Karaağaçlar Altında Arzu

Devri Süleyman

Hamdi Ortadirek

Her şey İşporta

Hangisi Karısı

Sevgilime Göz Kulak Ol

Macbeth

Gülhane Parkı

Tek Perdelik Şaka

Zafer Madalyası

DİZİLERİ

Hayat Devam Ediyor (2011)

Adanalı (2010) Sadullah Baba

Ezel (2009), Konuk oyuncu (2010)

Yusuf Yüzlü (2004)

Melekler Adası (2004)

Asmalı Konak (2002)

Dedem, Gofret ve Ben (2001)

Eltiler (1997)

Yazlıkçılar (1993)

Bizimkiler (1989-2002), Davut Usta

Erikçigiller (1984-1986)

Evdekiler (1996)

FİLMLER

İstanbul - 2011

Devrimden Sonra - 2011

Harbi Define - 2010

Herakles: Heykelin Sırrı - 2008

Aloya - 2006

Çarpışma - 2005

Beş Kollu Avize 2004

Fişgittin Bey - 2003

Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002

Hiçbiryerde - 2001

Duruşma - 1999

Sırtımdan Vuruldum - 1997

Kurtuluş - 1996

Türk Tutkusu - 1994

İz - 1994

Babam Askerde - 1994

Kıvılcım - 1993

Gölge Oyunu - 1992

Düttürü Dünya - 1988

Ateş Gibi - 1988

Deniz - 1987

Suçumuz İnsan Olmak - 1986

Uzun Bir Gece - 1986

Bir Avuç Cennet - 1985

Mine - 1982

Öğretmen Kemal - 1981

At - 1981

Unutulmayanlar - 1981

Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979 (aynı zamanda filmin yapımcılarından)

Aslan Bacanak - 1977

Caniko - 1976

2X2=5 - 1974

Güllü Geliyor Güllü - 1973