Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
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Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş, dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sonrası Alişan'ın eşi Buse Varol'un yanına giden Tektaş'ın büyük kızının "Babam bıraktı, sen bırakma ne oldu" dedi. Duydukları karşısında yıkılan Varol ise küçük kıza sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın 20 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş yaşamını yitirdi. Tektaş, dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

ACILI AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan acılı anne, eş, çocuklar ve Alişan, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Selçuk Tektaş'ın büyük kızının Buse Varol Tektaş'ın yanına giderek söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu.

Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma

"BABAM BIRAKTI, SEN BIRAKMA"

Babasının ölümüyle yıkılan çocuk, Varol'a "Babam bıraktı, sen bırakma ne olur" dedi. Duydukları karşısında yıkılan Varol ise Tektaş'a sarılarak "Seni asla bırakmayacağım" deyip gözyaşlarına boğuldu.

Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma

"2 ÇOCUĞUM 2 YEĞENİM VARDI ŞİMDİ 4 ÇOCUĞUM OLDU"

Bir an olsun yanından ayırmadığı kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, cenaze sonrası sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Abisinin çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı, şunları yazdı: "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..."

Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
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Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma - Haberler Magazin
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