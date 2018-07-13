Selçuk'ta "15 Temmuz Destanı" Afiş Sergisi Açıldı

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından 15 Temmuz Destanı" Afiş Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "15 Temmuz darbe kalkışması üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Bu darbe kalkışması aslında vatanı işgale dönük bir süreçti ve ülke tarihinde önemli kırılma noktalarına neden olabilecekti. Ancak milletimizin genetiğinde bulunan savunma azmi, karşı koyma iradesi kendiliğinden ortaya çıktı ve işgal kalkışması püskürtülmüş oldu. Bu sürecin unutulmayarak nesilden nesile doğru söylemlerle aktarılması gerekiyor. Bu anlamda da Güzel Sanatlar Fakültemizdeki Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencilerimize bitirme projesi olarak 15 Temmuz'u konu alan birer afiş çalışması yapmalarını istedik. Öğrencilerimiz, kendi duygu ve düşüncelerini burada paylaşıp, sergiliyorlar. Hakikaten üst düzeyde çok güzel eserler çıktı. Bu eserlerin hain kalkışmayı daha sonraki nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılması konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bunların başında bu darbe kalkışmasının arkasındaki dış mihrakların ve bu ihanetin içinde bulunan iç işbirlikçilerinin öne çıkarılması gerekiyor. Ama bizim belki de en değerli varlığımız olan ordumuzun, askeri gücümüzün, milli birliğimizin burada istismar edilmemesi, yıpratılmaması lazım. Bu serginin oluşmasında emeği geçen başta dekanımız olmak üzere Grafik Bölümü öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı

15 Temmuz 41 afişle anlatıldı

Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka ise, "Bugün fakültemiz adına çok güzel bir gün. Güzel Sanatlar Fakültemizin Grafik Bölümüne ait öğrencilerimizin hazırladığı 41 eserden oluşan sergimizin açılışını yaptık. Öğrencilerimize, kendi ufuklarında 15 Temmuz'u nasıl gördüklerini özellikle 1 yıl boyunca çalıştırmak istedik. Son derece güzel ve duygulu afişler ortaya çıktı. Bu süreci unutmamak ve unutturmamak son derece önemli. Çünkü tarihin tekerrür etmemesi açısından gelecek kuşaklara bunu aktarmamız lazım. 15 Temmuz birliğin, beraberliğin ve dirliğin bir zaferiydi. Rabbim o günleri bir daha göstermesin. Özellikle üniversite öğrencilerimize ve gelecek kuşaklara 15 Temmuz'u daha güzel akılda kalabilecek afişlerle aktarma yoluna seçmiş bulunmaktayız. Valimiz, emniyet müdürümüz ve rktörümüzle açılışını yaptığımız sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu bağlamda Güzel Sanatlar Fakültesinde dekan yardımcılarımıza, grafik bölümü öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"15 Temmuz Destanı" Afiş Sergisi 13-27 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışına Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, dekanlar, dekan yardımcıları, müdürler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KONYA