Selçuk Bayraktaroğlu evli mi, eşi kim? Yeni Genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun çocuğu var mı?

Yüksek Askeri Şûra toplantısında alınan kritik kararlar sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Selçuk Bayraktaroğlu, kamuoyunun yakın takibine girdi. Komuta kademesindeki bu önemli değişiklik sonrası, Bayraktaroğlu'nun aile hayatı, askeri kariyeri ve geçmiş görevleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Selçuk Bayraktaroğlu evli mi, eşi kim? Selçuk Bayraktaroğlu'nun çocuğu var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun özel yaşamı, atamanın ardından kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı. Edinilen bilgilere göre, Bayraktaroğlu Hürriyet Bayraktaroğlu ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Selçuk Bayraktaroğlu evli mi, eşi kim

Uzun yıllara dayanan başarılı askerî kariyerinin yanı sıra, aile hayatıyla da dikkat çeken Bayraktaroğlu'nun özel yaşamına dair bilgiler sınırlı olsa da, kamuoyuna yansıyan bu bilgiler netlik kazanmıştır.