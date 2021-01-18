Şelalede ölen balıklar denizde martılara yem oldu

ANTALYA'da, Düden Şelalesi'nde başlayan kötü koku ve balık ölümleri, tarihi Cırnık Köprüsü'ne kadar ulaştı. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada ise dün ölü balık yığınlarında martı yoğunluğu olduğu görüldü.

Antalya'da geçen günlerde Düden Şelalesi'nde başlayan kötü koku ve köpürmenin ardından başlayan balık ölümleri tarihi Cırnık Köprüsü'ne kadar ulaştı. Kirlenen su sebebiyle binlerce balık telef olup su yüzüne çıkarken, can çekişen balıkların ise oksijen almaya çalıştığı görüldü. Dün, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada ise kötü koku ve ölü balık yığınlarından dolayı martı yoğunluğu gözlendi. Denizin üzerinde sürekli uçan martılar ölü balıklarla beslendi.

'BU DURUMDAN HOŞNUT DEĞİLİZ'Senelerdir şelalenin döküldüğü yere yakın oturduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Atalay Alamur, "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz. 10 gün önce de buradan geçerken bu duruma benzer bir durum yaşadık, su da kirlilik vardı. Arkasından da birkaç gündür malum durum yaşanıyor. Zaten martılar da burada artmış durumda, ölü balıklarla besleniyorlar. Biz bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Çok ağır bir koku vardı ama biraz azaldı. Çok fazla balık ölüsü var" dedi.'ÖLÜ BALIKLARI GÖRMEYE BAŞLADIK'6 yıldır Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda bulunan işletmede çalışan Şahin Turan, "Yaklaşık 2 hafta önce bir kez daha köpüklü su gelmeye başlamıştı ve bitmişti. Bir hafta önce de daha fazla köpüklü su gelmeye başladı ve bunun sonucunda ölü balıkları görmeye başladık. Martılar şelalenin denize döküldüğü yerin orada balıkları yemeye başladı" diye konuştu.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIAntalya Valiliği, Düden Şelalesi'ndeki kötü koku ve balık ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görsel ve yazılı medyada yer alan İlimiz Kepez İlçesinde bulunan Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliğinin üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile yapılan çalışma doğrultusunda; 13.01.2021 tarihinde Düden Çayı'ndan su numunesi alınmış ve analizi yapılmak üzere akredite laboratuvara bırakılmıştır. 15.01.2021 tarihinde de kirlilik görülen Düden Çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirilmiş olup denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yer altı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulanmış ve söz konusu deşarj noktalarının körlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN