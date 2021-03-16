Selahattin Taşdöğen kimdir? Girift dizisi Selahattin Taşdöğen kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Girift'in başrollerinde Selahattin Taşdöğen de yer alıyor. Selahattin Taşdöğen kimdir? Girift dizisi Selahattin Taşdöğen kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Girift dizisioyuncu kadrosunda kimler var? Girift'in başrollerinde Selahattin Taşdöğen de yer alıyor. Selahattin Taşdöğen kimdir? Girift dizisi Selahattin Taşdöğen kimdir? İşte biyografisi!

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR? GİRİFT DİZİSİ SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?

Selahattin Taşdöğen 19 Temmuz 1951'deErzurum'da doğdu. Türk oyunculardandır.

1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.

Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.

Selahattin Taşdöğen'in özel hayatına dair bilgiler;

Kardeşleri Erkan Taşdöğen ve Naci Taşdöğen de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

2010 yazında, yine kendisi gibi oyuncu olan Nevin Yılmaz ile Üsküdar, İstanbul'da evlendi. Taşdöğen, bundan önce ikinci eşi ile iki kez olmak üzere üç defa evlenmişti.

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