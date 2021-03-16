Selahattin Taşdöğen kimdir? Girift dizisi Selahattin Taşdöğen kimdir?
Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Girift'in başrollerinde Selahattin Taşdöğen de yer alıyor. Selahattin Taşdöğen kimdir? Girift dizisi Selahattin Taşdöğen kimdir?
Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Girift dizisioyuncu kadrosunda kimler var? Girift'in başrollerinde Selahattin Taşdöğen de yer alıyor. Selahattin Taşdöğen kimdir? Girift dizisi Selahattin Taşdöğen kimdir? İşte biyografisi!
SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR? GİRİFT DİZİSİ SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?
Selahattin Taşdöğen 19 Temmuz 1951'deErzurum'da doğdu. Türk oyunculardandır.
1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.
Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.
Selahattin Taşdöğen'in özel hayatına dair bilgiler;
- Kardeşleri Erkan Taşdöğen ve Naci Taşdöğen de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.
- 2010 yazında, yine kendisi gibi oyuncu olan Nevin Yılmaz ile Üsküdar, İstanbul'da evlendi. Taşdöğen, bundan önce ikinci eşi ile iki kez olmak üzere üç defa evlenmişti.
Filmografisi
- 1983 Kuruntu Ailesi
- 1984 Üç Karışlık Dünya
- 1988 Kaynanalar
- 1990 Ah Şu Komşularımız
- 1992 Burnumu Keser misiniz?
- 1993 Kazı Kazan
- Hoş Memo Hamdi
- Yanlış Adres Çaycı
- Şüpheci
- 1994 Dam Üstünde Saksağan Kemal
- Bozdur Bozdur Harca
- 1995 Çiçek Taksi Köfteci Hıdır
- 1996 Tatlı Kaçıklar Gambazoğlan
- Çılgın Bediş Necmi Dede
- 1997
- 1999 Uzaydan Adam Çıkmaz
- Bücür Cadı Müdür
- 1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz Mucittin
- 2000 Kahkaha Show
- Paşa Baba Konağı Bekçi
- Dikkat Bebek Var
- Ozanlar Yaylası
- Mazlum
- Kızım ve Ben Kasap
- Vizontele Simo
- 2001 Naylon Düşler
- Pembe Panjurlu Ev
- Kel Alaattin
- Çılgın Bediş Necmi Dede
- 2002 Sırlar Dünyası
- Şeytan Bunun Neresinde Kürşat
- Asayiş Berkemal
- Baldız Geliyorum Demez Hüsrev
- 2003 Vizontele Tuuba Muhtar Feso
- 2004 Hayatın İçinden Hayri
- 2004 Bizim Karakol Sarhoş Remzi
- Ah Be İstanbul Hamza
- Büyük Buluşma Kemal
- 2004-2007 En Son Babalar Duyar Kudret
- 2005 Profesyonel Çaylaklar
- 2006 Kiralık Oda
- Pardon Yani
- 2007 Hakkını Helal Et Davut
- Demokrasi İçin
- Umutlar Tükenmeden
- 2008 Kurbanlık İmam
- Nekrüt Hamza
- Prenses Perfinya Vektor
- Ateşle BarutTelevizyon dizisi
- Kötüler Konağı Tahir Candan
- Sevgili Düşmanım Hikmet
- 2009 Ramazan Güzeldir Arif Hoca
- 7 Kocalı Hürmüz Kahveci
- Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde Korucu
- Kubilay Laz İbrahim
- Canını Sevdiğim İstanbul'u
- 2010 Çete Ayşe
- Nene Hatun Turan Dayı
- Kardelen Muhtar Ahmet
- 2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri Halim Ağa
- 2011 Geniş Aile Mithat Dayı
- Berlin Kaplanı
- Komik Bir Aşk Hikayesi Hamdi
- 2012 Düşman Kardeşler Rıza
- Oğlum Bak Git Rüstem
- Van Görü Canavarı
- İkizler Firarda Çiftçi Rıza Dayı
- 2013 Qüfür Dalli
- Size Deniz Getireceğim
- 2014 Eyyvah Eyvah 3
- Mihrap Yerinde Aydın
- 2014-2016 Kertenkele: Yeniden Doğuş Azmi Bulut/ Meczup Azmi
- 2016 Ateş
- 2018 Kafalar Karışık Muhtar Emmi
- 2019 Bizim Hikaye Zihni Elibol