Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
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Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşam yayınlanan 52. bölümüyle ekran macerasını bitirdi. Dizi için Twitter'da açılan "sonkezsençalkapımı" etiketi 9 milyon tweetle dünyada en fazla konuşulan dizi olarak Game of Thrones'u geçti.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor üstüne rekor kırdı.

GAME OF THRONES'UN BAŞARISINI SOLLADI

Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı. Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7,8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.

Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu

"GÖSTERDİĞİNİZ ÇABA VE SEVGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tweetler 8 milyona ulaşınca Twitter hesabından paylaşım yapan Kerem Bürsin, "Bu şovun hayatımda yarattığı tüm harika anıları ve pozitifliği düşündüğümde aklıma gelen tek kelime teşekkür ederim! Şovda çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.

Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Sel Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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