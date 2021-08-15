Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
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Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor Sel felaketini yaşayan Sinop'ta köylere helikopterle jeneratörler taşınıyor.

Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor

SİNOP - Sel felaketini yaşayan Sinop'ta köylere helikopterle jeneratörler taşınıyor. Enerji kahramanları köylere jeneratör taşıyan helikopterlere biniyor. Adeta komando gibi sel bölgelerine inerek elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. iş birliğinde sel felaketinin yaşandığı Ayancık ve Türkeli ilçelerine, afet nedeniyle elektriksiz kalan köylere helikopterle jeneratör götürülüyor. Sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için günlerdir çaba gösteriliyor.

Köylere jeneratör nakli bugün Ayancık ilçesinden başlatıldı. Jeneratörleri getiren YEDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Helikopterin içerisine de elektrik arıza ekipleri bindi. Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı. Helikopterlerin biri inip biri kalktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bugün Ayancık ilçesindeydi. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile bölgede elektrik altyapısına yönelik incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, Genel Müdür Bora'dan bilgi alarak çalışmaların koordinasyonunu sağladı. Bakan Dönmez'e Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı da eşlik etti.

Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor
Elektriği olmayan köylere helikopterlerle jeneratör taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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