Sel bölgesindeki 500 öğrenciye giyim yardımı

Karabük Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz hafta eğitim öğretime başlayan 500 öğrenciye ayakkabı ve eşofman desteğinde bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonrası 71 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişinin ise sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Devletin tüm birimlerinin seferber edildiği ve hayatın normale dönmeye başladığı Bozkurt'a geçtiğimiz hafta eğitim öğretime başlayan öğrenciler unutulmadı.

Karabük Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ozan Şentürk, başkanlığında toplanan yardımlar sonucu Bozkurt ilçesinde eğitim ve öğretime başlayan ilk ve ortaöğretimde eğitim gören 500 öğrenciye ayakkabı ve eşofman yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Şentürk, Dernek yönetimi ile birlikte ile birlikte Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen ayakkabı ve eşofmanlar öğrencilere ulaştırıldıklarını ifade ederek, " 11 Ağustos'ta meydana gelen ve can kayıplarına yol açan sel afeti sonrası dernek olarak kollarımızı sıvayarak hemşerilerimize yardım etmek için bir dizi kampanya ve çalışmalar yaptık. İlk etapta selin ilk günü sonrası bölgede yaşanan su sıkıntısı ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi açısına bir tır dolusu su, gıda, temizlik ve çocuk maması ile bezine kadar ihtiyaçları giderdik. Ardından geçtiğimiz hafta eğitim ve öğretimin başlaması ile birlikte ilçede ilk ve ortaöğretime giden 500 öğrenci içinde ayakkabı ve eşofman desteğinde bulunduk. Öğrenciler yaptığımız paketleri de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Yaşanan sel felaketi sonrası yaptığımız yardım kampanyasında, yurt dışı ve yurt içindeki yaşayan hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle Almanya'da bulunan Avrupa Karabükspor, Almanya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah İnam'a, Almanya Bizimkiler Grubu Yüksel Aktan ve Yaşar Özay'a çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında yaşanan sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın, diğer ihtiyaçları konusunda elimizden geldiğince destek olmaya gayret edeceğiz" dedi. - KARABÜK