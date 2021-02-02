Seksenler oyuncuları kimler? Seksenler oyuncu kadrosu!

Seksenler dizisi uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara gelmesiyle izleyici kadrosu da devam etti. Kadronun yeniden bir araya gelmesinin ardından konusu kadar oyuncuları da gündemden düşmüyor. Ergun Plak ve Komiser Rıza gibi fenomen isimlerin yeniden buluşacağı Seksenler kadrosu oldukça iyi. Peki, Seksenler oyuncuları kimler? şte Seksenler tüm oyuncu kadrosu!

SEKSENLER OYUNCULARI

SEKSENLER FEHMİ KİMDİR? RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Seksenler dizisinde evin keyfine düşkün, ağır sakin Fehmi Babası rolünü Rasim Öztekin canlandırıyor. Rasim Öztekin Fehmi rolünü yeni sezonda da devam ettirirken bu rolü oynarken dayısını taklit ettiğini, dayısının gerçek hayatta tam bir Fehmi baba olduğunu söylüyor. Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Sayısız dizi ve filmde rol alan Rasim Öztekin aynı zamanda oyuncu Büşra Pekin'in babasıdır. Gora Cem Yılmaz ile birlikte oynadığı en çok izlenen filmlerinden biridir. Seksenler dizisindeki Fehmi rolü oldukça şefkatli, hem eşine hem çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile reisidir. "İcat çıkarma" en bilindik lafıdır.

SEKSENLER RUKİYE KİMDİR? ÖZLEM TÜRKAD KİMDİR?

Özlem Türkad, 10 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da doğan başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yetişmiştir. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun süre görev yapan Özlem Türkad 2012 yılında TRT'de başlayan "Seksenler" dizisinde Fehmi'nin eşi Rukiye rolünü canlandırmaktadır. Evin annesi yumuşak kalpli sevecen yufka yürekli sevgi dolu temiz kalpli melektir. Özlem Türkad yeni sezonda da Seksenler kadrosunda olacak. 2015 yılında Ömer Aldemir ile evlendi.

SEKSENLER AHMET KİMDİR? ŞORAY UZUN KİMDİR?



Şoray Uzun dizide Ahmet karakterine hayat veriyor ve Gülten ile evli. Oldukça hareketli ve 80ler dizisinin konseptine yaş olarak da çok uyan bir isim. Şoray Uzun Yolda programı ile tanıdığımız ve Kanal 7 de oldukça uzun süre program yapan oyuncu şimdilerde Trt için yeni bir yarışma hazırlığında. Babası Türkan Şoray'a hayran olduğu için ismini Şoray koymuştur. Şoray Uzun, 1968 yılında Bulgaristan'da doğmuştur. Bulgar baskısından kaçıp 5 yaşında 1972 yılında Adana'ya göç etmiştir. İstanbul'a taşındıktan sonra bir çok dizi ve film hazırlığında bulunmuş ve yaptığı program ile tüm Türkiye kendisini tanımıştır. Kanal 7'de "Şoray Uzun Yolda" adlı televizyon programı en bilindik yapımıdır. Seksenler dizisinde Ahmet karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.

SEKSENLER GÜLDEN KİMDİR? AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde okuduktan sonra çeşitli program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmış bir oyuncudur. İlk olarak Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Seksenler dizisinde Ahmet'in eşi Gülden karakterini canlandırmaktadır.

SEKSENLER NAZLI KİMDİR? YASEMİN ÇONKA KİMDİR?

Seksenler dizisinden Nazlı ayrılıyor. Sevilen oyuncu Seksenler dizisinin ilk bölümünden beri rol alıyordu. Şimdi de Seksenler dizisinden senaryo gereği ayrılıyor. 1972 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Çonka, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Bizim ev ve İkinci Bahar dizilerinde roller almış, 2017 yılında Yaşamak Güzel Şey adlı filmde Çiğdem rolü ile sinema oyunculuğuna adım atmıştır. Gönülçelen ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde oyunculuğunu geliştirmiş olan Yasemin Çonka Seksenler dizisinde Nazlı rolündedir. Ergun Plak kendisine aşık olmuştur. Nazlı rolü dizinin en sevilen bilinen karakterlerinden birisidir.

SEKSENLER ERGUN PLAK KİMDİR? SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç 8 Temmuz 1975 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Tiyatro kökenli bir oyuncudur. Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2005 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Daha sonra görevinden istifa ederek oyunculuk üzerine 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır. Bir çok dizi film ve yarışmada aktif rol alan Serhat Kılıç 2017-2018 yıllarında Söz dizisinde Çolak karakterine hayat verdi, 2017 de Çember filminde komiser olan Serhat Kılıç 2012-2016 yılları arasında Seksenler dizisinde Ergun Plak karakteri ile çok sevilmişti. Yeni başlayacak olan Seksenler dizisi 2021-2022 sezonunda da Ergun Plak yer almayacak.

SEKSENLER ÇAĞATAY KİMDİR? İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık 16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir ilimizde doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro bölümünden mezun oldu. 2005 de Pervasız Tiyatro'yu kurdu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2002'den beri birçok sinema, dizi ve reklâm çalışması yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Akbank reklâmında oynamıştır. Çakallarla Dans filminde muhasebeci Servet olarak rol aldı. Fox tV de Ben bilmem Eşim bilir ve Yaparsın Aşkım yarışmaları ile her hafta ekrana gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinde Çağatay karakteri ile oldukça sevilmiş bir isimdir. Yeni başlayacak olan Seksenler dizisinde yine Çağatay karakterini canlandırmaktadır. Not: Çağatay rolündeki İlker Ayrık şimdilik Fox tv de Pervasız yapım tarafından hazırlanan Yaparsın Aşkım programını hazırladığı için diziye geç katılacak.

SEKSENLER BUTİK ALİ KİMDİR? HAKAN BULUT KİMDİR?

Hakan Bulut'un canlandırdığı Butik Ali Seksenler dizisinin en sevilen isimlerinden biridir. "Bana her şeyi de ama …deme abi" sözüyle herkesin sempatisini kazanan Hakan Bulut 9 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında tiyatroculuğa Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan oyuncumuz bir çok tiyatroda görev aldı. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında başlayan Mint yapım Birol Güven dizisi "Seksenler"de Butik Ali karakteri ile meşhur oldu. Sürekli yeni arayışlar ve pazarlama teknikleri konusunda uzman olan Butik Ali Seksenler dizisinde yıllardır aşık olduğu Dilek'e final bölümünde kavuşmuştu. Yeni sezonda Seksenler dizisinde Butik Ali bakalım nasıl devam edecek.

SEKSENLER ELVAN KİMDİR? BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Seksenler dizisinde pastacı olan Sami'nin ona yardım eden güzel kızıdır. Begüm Öner 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da doğmuş daha sonra ülkemize gelerek 2007 yılında Bez Bebek dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Melekler Korusun, Arka Sıradakiler gibi diziler de rol alan güzel oyuncu TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin kadrosunda Sami'nin kızıdır ve güzelliği ile pastaneye gelenleri etkiler.10- Pastacı Sami : Berat Yenilmez kimdir?1970 yılında Sakarya'da doğan Berat Yenilmez Seksenler dizisinde yer alan Pastacı Sami karakteriyle dizinin en çok sevilen isimleri arasında yer alıyor. Yaptığı pastalara laf ettirmez, güzel kızı Elvana sarkıntılık eden karşısında yufka yürekli bu adamı bulur. Şivesiyle aksanıyla dizinin en renkli isimlerinden birisidir Pastacı Sami .Seksenler dizisi Pastacı Sami Berat Yenilmezdir.

SEKSENLER BEKÇİ KİMDİR? HACI ALİ KONUK KİMDİR?

TRT 1'de yayınlanan ve herkesin severek izlediği Seksenler dizisinde Bekçi Bekir karakteri ile tanındı. Hacı Ali Konuk, 1 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'da doğmuştur. Seksenler dizisindeki Bekçi Bekir rolü çok sevildiği için dizinin 2021-2022 yeni versiyonunda da rol alacaktır.

SEKSENLER LAZ KOMİSER KİMDİR? ONU DİLBER KİMDİR?

Seksenler dizisinde Selahattin ile birlikte karakolun demirbaşlarından biri olan Laz Komiser'i canlandıran Onur Dilber Selahattin'e kızınca "Kenduna haritadan bir yer beğen Selahattin" diyen eşine karşı oldukça kibar ama iş yerinde oldukça sert bir komiseri canlandırmaktadır. Seksenler dizisi Laz Komiser Onur Dilber 1982 yılında Trabzon'da doğmuştur. Çukurova Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuş tiyatro kökenli bir oyuncudur. Haliç Üniversitesi'nde ileri oyunculuk masterı yaptı. 5 Şehir ve Kamil İnsan adlı sinema filminde rol alan Seksenler dizisinde ise Laz komiser olarak ünlendi. Yeni çekilecek olan Seksenler dizisinde de yer alması kesinleşen Onur Dilber yine karakol komiseri rolünde olacak

SEKSENLER ŞAHİN KİMDİR? CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Seksenler dizisinin kadrosuna Şahin rolüyle Ceyhun Fersoy'da yeni sezonda kadroya girdi. Daha önceki sezonlarda da yer alan ve Almanya'dan gelmiş ve Almancı ağzıyla konuşan bir genci canlandıran sonra da Pastacının kızı Elvana aşık olan Şahin yeni sezonda Seksenler dizisinin kadrosunda yer alacak. Bakalım bu kez Pastacının kızı Elvan ile evliliğe giden bir ilişki kurabilecek mi?