Şeker: "Şehir hastanemizin bağlantı yolları Eylülde bitecek!" Karayolları 1.Bölge Müdürü Turgay Çolak ile bir araya gelip Kocaeli'nde yapımı devam eden Kuzey Marmara otoyolu, Kandıra Yolu, Eğnerce Kavşağı projeleri hakkında bilgi alıp, şehir hastanesi bağlantı yollarını yerinde inceledi.

KOCAELİ TARİHİNİN EN BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMI

Ülke ekonomisine bünyesinde bulundurduğu sanayi tesisleriyle ciddi katkı sağlayan ilimiz Kocaeli, Türkiye'nin sanayi başkenti olma özelliğinin yanında yakında bünyesine katılacak şehir hastanesi ile birlikte sağlık sektöründe daha fazla söz sahibi olacak.

Kocaeli, üç araştırma hastanesi, sekiz normal hastane, onun üzerinde özel hastane ve 20 Mayıs 2015'te temeli atılan ve yakında hizmete açılacak olan altı branş hastanesinden oluşan Şehir Hastanesiyle hem ilimize, hem Marmara bölgesine hem de yurt dışına hizmet vererek sağlık turizminde de iddialı bir konuma gelecek.

Yapılan projelerin ve çalışmaların bir an önce tamamlanıp hayata geçmesi için çaba sarf eden Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker;

" Sanayi başkenti Kocaeli'miz aynı zamanda yeşil ile mavinin birleştiği doğası ile turizmde de söz sahibi bir konumda. Değişen dünya düzeninde ülkemiz yerini alırken aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yatırımlar arasında yer alan ve Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olan Şehir Hastanesi ile birlikte ilimizin sağlık turizminde akla gelen ilk şehirler arasında olacağına olan inancımız tam.

2015 yılında temeli atılan hastanemiz, 1210 yatak kapasitesi, 258 poliklinik, 535 tek kişilik oda, 251 çift kişilik oda, 71 ameliyathane ve 188 yoğun bakım yatak kapasitesine sahiptir. Sağlık altyapımızın özellikle de yoğun bakım kapasitemizin ve hareket kabiliyetimizin güçlü olması pandemi sürecinde başka ülkelerin veremediği sağlık hizmetinin verilmesinin yanında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeye getirilerek tedavi edilmesini, hatta 3 kuruşluk maskeye muhtaç olan sözde dünyanın süper güçleri de dahil olmak üzere yüzün üzerinde ülkeye sağlık yardımının yapılmasını sağladı." dedi.

BAĞLANTI YOLLARI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

İlimizde yapılan yatırımlar arasında önemli yere sahip Kocaeli Şehir Hastanesi'nin tamamlanıp bir an önce hizmete açılması için 368 bin 668m² 'lik bir alanda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hastane ile birlikte sağlık hizmetlerinin aksatılmaması için bağlantı yollarının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi almak için Karayolları 1.Bölge Müdür Turgay Çolak ile bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker;

"Yapımı devam eden şehir hastanemiz hiç şüphe yok ki ilimize değer katacaktır. Bölgemiz için bu denli önemli olan bu yatırımı yakından takip ediyor, çalışmaların bir an önce bitmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bugün Karayolları 1.Bölge Müdürümüz Turgay Çolak ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hastanede vatandaşlarımıza sunulacak sağlık hizmetlerinde bir aksama yaşanmaması için bir yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız imalat çalışmalarını sürdürürken bizler de çalışmaların daha hızlı bir şekilde tamamlanması için bölge müdürümüz ve ekibiyle değerlendirmede bulunduk.

Gayemiz 6 hastaneden oluşan bu sağlık kampüsüne ulaşımın rahat bir şekilde gerçekleşmesinden yana. Bunun için 190 milyon TL ihale bedeli ile iki adet Akarca Dere Köprüsü, bir adet kavşak kolu köprüsü, iki adet hastane yolu köprüsü, üç adet dönel ada köprüsü ve iki adet tramvay yolu köprüsünün yapımı devam etmekte. Karayolları bölge müdürümüzle araziyi gezdik ve kendisinden ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili son durumu aldık. Nasipse şehir hastanemizin bağlantı yolları yapımı Eylül ayında tamamlanacak. Kocaeli'mize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler