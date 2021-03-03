Şeker Belirtileri... Yüksek Kan Şekeri ve Diyabet
Kan şekeri kontrolü, herhangi bir diyabet tedavi planının merkezinde yer alır. Yüksek kan şekeri veya hiperglisemi, büyük bir sorundur ve hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli kişileri etkileyebilir. İşte şeker belirtileri... Yüksek kan şekeri ve diyabet
ŞEKER BELİRTİLERİ
İki ana tür vardır:
Açlıkhiperglisemi. Bu, en az 8 saat yemeden veya içmeden 130 mg/ dL'den (desilitre başına miligram) daha yüksek olan kan şekeridir.
Yemek sonrası veya yemek sonrası hiperglisemi. Bu, yemekten 2 saat sonra 180 mg/ dL'den yüksek olan kan şekeridir. Diyabeti olmayan insanlar , çok büyük olmadıkça, bir yemekten sonra nadiren 140 mg/ dL'nin üzerinde kan şekeri seviyelerine sahip olurlar.
Sık veya devam eden yüksek kan şekeri, sinirlerinize, kan damarlarınıza ve organlarınıza zarar verebilir . Ayrıca başka ciddi durumlara da yol açabilir. Olan kişiler tip 1 diyabet, kan denilen asitlerin birikmesine yatkındır ketoasidoz .
Eğer varsa tip 2 diyabete veya bunun için risk altında iseniz, son derece yüksek kan şekeri vücudun şeker işleyemez olduğu bir potansiyel olarak ölümcül duruma yol açabilir. Hiperglisemik hiperozmolar nonketotik sendrom (HHNS) olarak adlandırılır. İlk başta daha sık ve daha sonra daha az işeyeceksiniz, ancak idrarınız koyulaşabilir ve ciddi şekilde susuz kalabilirsiniz.
Komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için yüksek kan şekeri semptomlarını hemen tedavi etmek önemlidir.
Nedenleri
Aşağıdaki durumlarda kan şekeriniz yükselebilir:
- İnsülininizi veya oral glikoz düşürücü ilacınızı atlayın veya unutun
- Aldığınız insülin miktarına göre çok fazla gram karbonhidrat tüketin veya genel olarak çok fazla karbonhidrat yiyin.
- Enfeksiyon var
- Hasta
- Stres altında
- Hareketsiz olun veya normalden daha az egzersiz yapın
- Özellikle kan şekeri seviyeniz yüksek ve insülin seviyeleri düşük olduğunda yorucu fiziksel aktivitelere katılın.
- Semptomlar
- Erken belirtiler şunları içerir:
- Susuzluk
- Baş ağrısı
- Odaklanmada zorluk
- Bulanık görme
- Sık sık işemek
- Yorgunluk (zayıf, yorgunluk hissi)
- Kilo kaybı
- 180 mg/ dL'den fazla kan şekeri
- Devam eden yüksek kan şekeri şunlara neden olabilir:
- Vajinal ve cilt enfeksiyonları
- Yavaş iyileşen kesikler ve yaralar
- Daha kötü görüş
- Ağrılı soğuk veya duyarsız ayaklara, alt ekstremitelerde saç dökülmesine veya erektil disfonksiyona neden olan sinir hasarı
- Kronik kabızlık veya ishal gibi mide ve bağırsak sorunları
- Gözlerinizde , kan damarlarınızda veya böbreklerinizde hasar
Nasıl Tedavi Edilir?
Şeker hastalığınız varsa ve yüksek kan şekerinin erken belirtilerinden herhangi birini fark ederseniz, kan şekerinizi test edin ve doktoru arayın. Sizden birkaç okumanın sonuçlarını isteyebilirler.
Aşağıdaki değişiklikleri önerebilirler:
- Daha fazla su iç. Su, kanınızdaki fazla şekerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur ve su kaybını önlemenize yardımcı olur .
- Daha fazla egzersiz yapın. Egzersiz yapmak kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Ancak belirli koşullar altında kan şekerini daha da yükseltebilir. Doktorunuza sizin için ne tür bir egzersizin doğru olduğunu sorun.
- Dikkat: Eğer varsa yazın 1 diyabet ve kan şekeri yüksek, sen idrar ketonunu kontrol etmeniz gerekir. Ketonunuz varken egzersiz YAPMAYIN. Eğer varsa tip 2 diyabete ve kan şekeri yüksekse, siz de size idrarda hiç ketonlar sahip olduğunuzu ve iyi sulu olduğundan emin olmalıdır. O zaman doktorunuz size kendinizi hazır hissettiğiniz sürece dikkatli egzersiz yapma izni verebilir.
- Yeme alışkanlıklarınızı değiştirin. Yediğiniz yiyeceklerin miktarını ve türünü değiştirmek için bir diyetisyenle görüşmeniz gerekebilir.
- Anahtarı ilaçlar . Doktorunuz aldığınız diyabet ilaçlarının miktarını, zamanlamasını veya türünü değiştirebilir . Önce onlarla konuşmadan değişiklik yapmayın.
- Eğer varsa 1 diyabet tip ve kan şekeri fazla 250 mg/ dl olduğu, doktorunuz size idrar ketonunu veya kan testi isteyebilir.
- Kan şekeriniz tedavi hedeflerinizden daha yüksekse doktorunuzu arayın.
- Nasıl Önlenir
- Kan şekerinizi kontrol altında tutmaya çalışıyorsanız - yemek planınızı, egzersiz programınızı ve ilaç programınızı takip edin - hiperglisemi konusunda endişelenmenize gerek yok. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Diyetinizi bilin - her öğünde ve atıştırmada toplam karbonhidrat miktarını sayın.
- Kan şekerinizi düzenli olarak test edin.
- Tekrarlayan anormal kan şekeri ölçümleriniz varsa doktorunuza söyleyin.
- Acil bir durumda şeker hastası olduğunuzu insanlara bildirmek için tıbbi kimlik kullanın.