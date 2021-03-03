Şeker Belirtileri... Yüksek Kan Şekeri ve Diyabet

Kan şekeri kontrolü, herhangi bir diyabet tedavi planının merkezinde yer alır. Yüksek kan şekeri veya hiperglisemi, büyük bir sorundur ve hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli kişileri etkileyebilir. İşte şeker belirtileri... Yüksek kan şekeri ve diyabet

ŞEKER BELİRTİLERİ

İki ana tür vardır:

Açlıkhiperglisemi. Bu, en az 8 saat yemeden veya içmeden 130 mg/ dL'den (desilitre başına miligram) daha yüksek olan kan şekeridir.

Yemek sonrası veya yemek sonrası hiperglisemi. Bu, yemekten 2 saat sonra 180 mg/ dL'den yüksek olan kan şekeridir. Diyabeti olmayan insanlar , çok büyük olmadıkça, bir yemekten sonra nadiren 140 mg/ dL'nin üzerinde kan şekeri seviyelerine sahip olurlar.

Sık veya devam eden yüksek kan şekeri, sinirlerinize, kan damarlarınıza ve organlarınıza zarar verebilir . Ayrıca başka ciddi durumlara da yol açabilir. Olan kişiler tip 1 diyabet, kan denilen asitlerin birikmesine yatkındır ketoasidoz .

Eğer varsa tip 2 diyabete veya bunun için risk altında iseniz, son derece yüksek kan şekeri vücudun şeker işleyemez olduğu bir potansiyel olarak ölümcül duruma yol açabilir. Hiperglisemik hiperozmolar nonketotik sendrom (HHNS) olarak adlandırılır. İlk başta daha sık ve daha sonra daha az işeyeceksiniz, ancak idrarınız koyulaşabilir ve ciddi şekilde susuz kalabilirsiniz.

Komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için yüksek kan şekeri semptomlarını hemen tedavi etmek önemlidir.

Nedenleri

Aşağıdaki durumlarda kan şekeriniz yükselebilir:

İnsülininizi veya oral glikoz düşürücü ilacınızı atlayın veya unutun

Aldığınız insülin miktarına göre çok fazla gram karbonhidrat tüketin veya genel olarak çok fazla karbonhidrat yiyin.

Enfeksiyon var

Hasta

Stres altında

Hareketsiz olun veya normalden daha az egzersiz yapın

Özellikle kan şekeri seviyeniz yüksek ve insülin seviyeleri düşük olduğunda yorucu fiziksel aktivitelere katılın.

Semptomlar

Erken belirtiler şunları içerir:

Susuzluk

Baş ağrısı

Odaklanmada zorluk

Bulanık görme

Sık sık işemek

Yorgunluk (zayıf, yorgunluk hissi)

Kilo kaybı

180 mg/ dL'den fazla kan şekeri

Devam eden yüksek kan şekeri şunlara neden olabilir:

Vajinal ve cilt enfeksiyonları

Yavaş iyileşen kesikler ve yaralar

Daha kötü görüş

Ağrılı soğuk veya duyarsız ayaklara, alt ekstremitelerde saç dökülmesine veya erektil disfonksiyona neden olan sinir hasarı

Kronik kabızlık veya ishal gibi mide ve bağırsak sorunları

Gözlerinizde , kan damarlarınızda veya böbreklerinizde hasar

Nasıl Tedavi Edilir?



Şeker hastalığınız varsa ve yüksek kan şekerinin erken belirtilerinden herhangi birini fark ederseniz, kan şekerinizi test edin ve doktoru arayın. Sizden birkaç okumanın sonuçlarını isteyebilirler.

Aşağıdaki değişiklikleri önerebilirler: