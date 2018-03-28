Şeker Ameliyatı İçin Hollanda'dan Anka'ya Geldi

Hollanda'da yaşayan ve 20 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden 66 yaşındaki Emine Gören, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde gerçekleştirilen diyabet cerrahi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesinde gerçekleştirilen metabolik (diyabet) cerrahi ameliyatı sadece Türkiye'deki şeker hastaları için değil, yurtdışındaki şeker hastaları için de umut oldu.

4 çocuk annesi, 66 yaşındaki Emine Gören, hastalığından kurtulmak için Hollanda'dan Türkiye'ye gelen ve Özel Gaziantep Anka Hastanesine başvurdu. Gören, hastanenin metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve kapsamlı tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı tarafından ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından kendisini iyi hissettiğini söyleyen Emine Gören, "20 yıldır şeker hastalığının pençesindeydim. Hastalık vücudumu ele geçirmişti. Kolesterol ve tansiyon sıkıntım vardı. Şekere bağlı ayaklarımda uyuşmalar oluyor ve görmede sıkıntılar yaşıyordum. Şeker değerim insülin ve ilaç kullanmama rağmen düşmüyordu. Şu ana kadar başvurduğum doktorlar kilo vermem gerektiğini söylüyordu. Ancak yemediğim zaman şekerim düşüyordu, bir kilo dahi veremedim. 43 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Şeker hastalığından kurtulmak istiyordum. Birçok hastanın şeker ameliyatı ile hastalıktan kurtulduğunu öğrendim ve Özel Gaziantep Anka Hastanesine başvurdum. Başlarda korkuyordum ama korkumun yersiz olduğunu anladım, iyi ki ameliyat olmuşum. Ameliyatın ardından ayaklarımdaki uyuşma kalmadı, şekerim normal değerlere düştü ve insülin kullanmayı kestim, kilo vermeye başladım. Özel Gaziantep Anka Hastanesi doktor ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Benimle çok iyi ilgilendiler. Buraya gelerek en doğrusunu yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Eşinin yıllardır gözlerinin önünde eridiğini dile getiren Emine Gören'in eşi Mehmet Gören, doktorlara teşekkür etti.

Operasyonla ilgili bilgi veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı, "Şeker hastalığı hayat kalitesini düşüren ve yoğun ilaç kullanımı gerektiren ağır bir hastalıktır. İlaç ve insülin kullanımının yetersiz kaldığı bu hastalıktan metabolik cerrahi ile kurtulmak mümkün. Yaptığımız ameliyatların ardından sonuçların olumlu olduğunu görünce Türkiye'den olduğu kadar yurtdışından hastalar da hastanemize başvurmaya başladı. Emine Gören de bu hastalarımızdan biri. 20 yıldır Tip 2 şeker hastası olan Gören'in ameliyatı başarılı geçti. İnsülini kestik, şekeri 150 mg'lere düştü ve şekere bağlı rahatsızlıkları ortadan kalktı.107 kilo olan hastamız ameliyattan sonra kilo vermeye başladı bile" şeklinde konuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu ise konuşmasında, "Hastane olarak insanlarımızın derdine derman olabilmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri Tip 2 diyabettir. Bu hastalığın tedavisinde uyguladığımız metabolik (diyabet) cerrahi yöntemi sayesinde hastalarımızın diyabet ve hastalığa bağlı şikayetlerinden kurtulduğunu öğrenmek bizleri çok memnun ediyor. Tedavi için sadece Türkiye'den değil, yurt dışından Tip 2 şeker hastaları tedavi için hastanemize başvuruyor. Bu da, sağlık turizmine verdiğimiz katkıyı göstermektedir. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak ülkemizin adını sağlık alanında daha iyi noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, alanında uzman hekim ve sağlık kadrosu ile sadece yurt içinden değil yurtdışından gelen hastaların sağlığına kavuşmasını sağlayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi, bu anlamda sağlık turizmine de katkı sağlıyor. - GAZİANTEP