Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı
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Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı

23.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:38

Samsun'da bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan ve 4 Eylül'de geldiği Alanya'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Şehri Kayhan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Hemşirenin cenazesi hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, koronavirüs tedavisi gördüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan (46), 4 Eylül'de geldiği Alanya'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Aynı zamanda astım hastası da olan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Şehri ebe, koronavirüse yenik düştü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kayhan bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kayhan'ın cansız bedeni hastanedeki sağlıkçılar tarafından yapılan uğurlama töreninin ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Şehri ebe, tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yenik düştü

ALANYA'YA TAYİN OLACAKTI

Diğer yandan, 3 çocuk annesi Kayhan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
MFY: Allahım sen tüm insanlığı bu musibetten tez vakitte kurtar.
Cevap Yaz 1 18 Yayından Kaldır
MEHMET: Neden kısa kollu kıyafetle müdahale ediyorsunuz , bilinçli sağlık personeli siniz birde özel kıyafetlilere bırakın.
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
NEY?: Nolur ciddi olmasın bu yorum. Şakaysa hiç komik değil ciddiyse çok komik
Yayından Kaldır
500
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