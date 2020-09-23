Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı

Samsun'da bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan ve 4 Eylül'de geldiği Alanya'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Şehri Kayhan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Hemşirenin cenazesi hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, koronavirüs tedavisi gördüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan (46), 4 Eylül'de geldiği Alanya'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Aynı zamanda astım hastası da olan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kayhan bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kayhan'ın cansız bedeni hastanedeki sağlıkçılar tarafından yapılan uğurlama töreninin ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

ALANYA'YA TAYİN OLACAKTI



Diğer yandan, 3 çocuk annesi Kayhan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı