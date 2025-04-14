Şehitler Haftası ne zaman, hangi gün 2025?

Her yıl vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna şehit düşen kahramanlarımızı anmak amacıyla düzenlenen Şehitler Haftası, 2025 yılında da anlam ve önemine uygun etkinliklerle hatırlanacak. Bu özel haftanın ne zaman başlayacağı ve hangi günlere denk geldiği, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. '2025 Şehitler Haftası hangi tarihte kutlanacak, hangi güne denk geliyor?' gibi sorular, arama motorlarında sıkça yer buluyor. Peki, Şehitler Haftası 2025 yılında ne zaman? Şehitler günü hangi gün? İşte merak edilen detaylar…

ŞEHİTLER HAFTASI NE ZAMAN?

2025 yılında Şehitler Haftası, her yıl olduğu gibi 14-20 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bu anlamlı hafta boyunca vatan uğruna hayatını feda eden şehitlerimiz çeşitli tören ve etkinliklerle anılacak. 2025'te 14 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Özellikle okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli yerel etkinliklerde şehitler için programlar düzenlenecek.

Şehitler Haftası ne zaman

ŞEHİTLER HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Şehitler Haftası, her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak ve onlara duyulan minneti ifade etmek amacıyla düzenlenen anlamlı bir haftadır. Bu özel hafta boyunca, Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri, törenler, konferanslar ve dualarla şehitlerimizin hatıraları yaşatılır.

Şehitler Haftası hangi gün 2025

Milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği Şehitler Haftası, genç nesillere vatan sevgisini aşılamak ve şehitlik kavramının önemini hatırlatmak açısından da büyük bir değer taşır. Okullarda, kamu kurumlarında ve şehitliklerde düzenlenen programlarla, kahramanlarımızın fedakarlıkları bir kez daha yad edilir.