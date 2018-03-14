Şehit Piyade Çavuş Yusuf Yavuz, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Nevşehir/

Hakkari'deki Şehit Jandarma Er Ali Çelik üs bölgesinde, tank üzerinde bulunan makineli tüfeğin kazara ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz'un cenazesi, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilen şehit Yavuz'un naaşı için burada karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehit Yavuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla Niğde'ye uğurlandı.

Kızılören köyündeki babaevine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından köy meydanına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Yusuf Yavuz'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin Yavuz'un bekar olduğu ve tezkeresine ise 45 gün kaldığı öğrenildi.

Törene, şehidin annesi Sibel, babası Hanifi, kız kardeşi Kübra ile yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile vatandaşlar katıldı.