Şehit Ömer Halisdemir Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı çıktı. 18 sanığı 'kasten öldürme' ve 'darbeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını 1 ay sonra tamamladı.

SEYİT ONBAŞI BENZETMESİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre ÖKK'nın darbe girişimindeki rolüne dair çarpıcı tespitlere yer verilen 273 sayfalık gerekçeli kararda yer alan tespitler özetle şöyle: "Semih Terzi darbede en aktif rolü oynayacak olan ÖKK'nın başına atandı. Bu atama Terzi'nin illegal Yurtta Sulh Konseyi'nin mensubu olduğunu gösteriyor. Şehit Ömer Halisdemir'in sözde darbe emirleri kapsamında ataması yapılan Semih Terzi'yi karargâha ulaşmadan öldürmesi ile Türkiye'nin yangın yerine dönmesini, bir anlamda darbeye karşı verilen savaşta Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın düşman kuvvetlerinin birleşik filosunun en büyük gemisi olan Queen Elizabeth'i batırarak savaşın seyrini değiştirmesi dolayısıyla düşman donanmasının çöküş yaşaması gibi bir etki doğurmuştur.

TÜRK HALKININ MİNNET BORCU VAR

Terzi'nin karargâha ulaşması, ardından tüm Türkiye'deki Özel Kuvvetler'e ait birliklere sözde darbe direktifi kapsamında emir vermesi halinde Özel Kuvvetler personelinin topyekûn olarak kendi askerine, kendi polisine ve hatta kendi insanına karşı savaşması, bunun domino taşı etkisiyle iç savaş çıkarması ve sayısı 10 bini bulan şehidin verilmesi ihtimalini doğuracağı açıktır. Tüm Türk halkının şehit Ömer Halisdemir'e minnet borcu olduğu tartışmasız bir gerçektir.