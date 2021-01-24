Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

24.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:01

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20'nci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'da uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20'nci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ablası Sabahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, siyasi partilerin temsilcileri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Kaymakam Acır, törende yaptığı konuşmada, Okkan'ın şehit edilişinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen milletin kalbinde yaşadığını söyledi.

Okkan'ın halkın dertleriyle dertlendiğini, sevinciyle sevindiğini ve her zaman bir meşale gibi insanlara ışık ve sıcaklık sunduğunu vurgulayan Acır, "Meslek hayatı boyunca görevini büyük başarıyla sürdürmüş, bu başarısını milletin gönlüne taht kurarak perçinlemiştir. Bir ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır. Ali Gaffar Okkan, aradan yüz yıllar geçse bile cesareti, sevgi dolu yüreği ve terörle mücadelesiyle anılmaya devam edecektir. Aziz şehidimizi, onunla şehit olan polis memurlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Ali Gaffar Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabre karanfiller bırakıldı

"Ondan aldığımız bayrağı dalgalandırmayı sürdüreceğiz"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Okkan'ın, görev yaptığı Kars ve Diyarbakır'da sevgi selinin çok büyük boyutlara ulaştığını belirterek, "Bugün pandemi olmasına ve ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen burada toplanan kalabalık da bunun nişanesidir. Ali Gaffar Okkan müdürümüz, bu kucaklaşmadan ötürü terör örgütlerinin hedefi haline gelmişti. Acımasızca yapmış oldukları suikast, ona duyulan nefretin adeta bir dışavurumuydu." diye konuştu.

Yaşananların, aynı zamanda Türk polisinin terörle mücadelede ne kadar azimli ve kararlı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Devletimizin bekası, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlık timsali bayrağımızın özgürce dalgalanmaya devam etmesi için her daim şer ve terör odaklarıyla mücadeleye varız, buna kararlıyız. Bu mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet yaşaması için her daim sürecek. Salgın nedeniyle aramızda olamayan müdürümüzün devre arkadaşlarının da manevi desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Müdürümüz kalbimizde yaşayacak. Ondan aldığımız bayrağı dalgalandırmayı sürdüreceğiz."

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 14:01:10. #1.16#
title