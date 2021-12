Şehit ailelerinden İHA ve TGRT Haber'e yılın en başarılı haberciliği ödülü verildi

BATMAN (İHA) - Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen tören ile İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber'e yılın en başarılı haber ciliği ödülü verildi. Şehit aileleri tarafından TGRT Haber spikeri Ekrem Açıkel'e yılın en başarılı ana haber spikeri ve İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'na yılın en başarılı haber ajansı olarak İHA adına ödül verildi. Şehit aileleri tarafından verilen ödülü İHA ve TGRT Haber adına, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu aldı.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'na şehit aileleri ve gazilere gösterdikleri yakın ilgi ve alaka dolaysıyla teşekkür belgesi de takdim etti. TGRT Haber ana spikeri Ekrem Açıkel ve İHA adına ödülün verildiği törende konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik; "Bugün şehit ve gazi derneği olarak yılın hem cesaretli hem devletin yanında duran doğru, dürüst, ilkeli haber yapan, devleti gözeten, milletimizin yanında yer alan her zaman sahada olan TGRT Haber kanalına, TGRT Haber'in spikerlerinden Ekrem Açıkel ve İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu'nu şehit ve gazi derneğimize yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı ödüle laik gördük. Devletimizin ve bayrağımızın yanında yer alan şanlı bayrağımızın yanında yer alan, şanlı bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandırmak için uğraşan kim varsa onların yanında olduğumuzu ifade emek istiyoruz. Göğsümüzü açmış şehadeti bekleyen bizler dün olduğu gibi bugünde devletimize, bayrağımıza ezanımıza karşı konulan tüm örgütler ve bu örgütleri destekleyen kim varsa onların karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. Başka bir ülkemiz, başka bir devletimiz yoktur. Biz devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında yer alan kim olursa olsun onların hizmetinde bunları desteklemekle mükellef olduğumuzu düşünüyoruz. Gerçekten akşamları ailece şehit yakınlarımızla paylaştığımız zaman hafta içi keyifle izlediğimiz spikerimiz Ekrem Açıkel'in samimi haber sunumu devletimizi de gözeterek şanlı bayrağımızı överek tarafsız, hakkın ve hukukun yanında o çerçevede haber sunduğundan dolayı gönlümüzde taht kurmuştur. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şehit ve Gazi Derneği olarak TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sason'da da gerçekten sahada olan her yerde olan İHA muhabiri Ekrem Aktaş'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Daha güzel hizmetler nasip etsin inşallah" dedi.

İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu kendisi ve TGRT Haber spikeri Ekrem Açıkel için layık görülen plaket ve teşekkür belgesini teslim aldı. Kantarcıoğlu, "İHA ve TGRT Haber spikeri Ekrem Açıkel adına bu ödülü almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadım. Rahat yaşayabiliyorsak, canlarını feda eden şehitlerimizin sayesindedir. Bayrağımız gururla dalgalanıyorsa şehitlerimizin armağanıdır. Şehitler bizim için çok kıymetlidir. Şehit yakınları da şehitlerimizin bize emanetidir. Biz elimizden geldiğince şehit yakınlarımıza hizmet etmek için gayret edeceğiz. Hayatımda aldığım en kıymetli ödüllerden bir tanesi çünkü bunun hamuru şehitlerin kanıyla sulanmış, şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda etmişlerdir. Dolaysıyla şehitlerimizin yakınları bizim için çok kıymetlidir. Şehitlerimizin bize emanet ettiği yakınlarının böyle bir ödüle laik görmesi onure etti" diye konuştu. - BATMAN