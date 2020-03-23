Şehit aileleri ve gaziler derneğinden "bağış toplama bahanesiyle suistimal" uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehit aileleri ve gaziler derneğinden "bağış toplama bahanesiyle suistimal" uyarısı - Haberler
Türkiye, Bursa, Güncel

Şehit aileleri ve gaziler derneğinden "bağış toplama bahanesiyle suistimal" uyarısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı, şehit yakınları ve gazilere yardım bahanesiyle bağış toplayanlara itibar edilmemesini istedi.

23.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:02
Şehit aileleri ve gaziler derneğinden

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı, şehit yakınları ve gazilere yardım bahanesiyle bağış toplayanlara itibar edilmemesini istedi.

Derneğin Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda gazi olan, şehit düşen Mehmetçiklerin onur ve gururunu şahsi menfaatleri için kullananlar olduğunu belirtti.

Şenol, şöyle devam etti:

"Bunu o kadar meslek edinmişler ki gazi ve şehitlerimizin isimlerini geri dönüşüm kutularına, esnafa dağıtılan sadaka kutularına, gazete, dergi ve şehitlerimizin isimleri verilen okullara giderek dergi bastırmak, okulları abone yapmak bu da yetmezmiş gibi kaymakamlıkları, muhtarları, dernek başkanlarını ve birçok kişiyi arayarak 200 lira karşılığında onur belgesi ve bayrak yollayacaklarını söyleyip üye yapmak, yardım toplamak cüretinde bulunmaktalar. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, bahsi geçen konularla ilgili 46 şube, 33 temsilcilik nezdinde bu tutum ve davranış içinde olmadı, olamayız.

Bu tutum ve davranışlar gazi ve şehit ailelerimizi hançerlediği gibi toplum nezdinde gazi ve şehit ailelerine bakışı da değiştirmektedir. Ayrıca bu davranışlar toplumun devlete ve askere bakış açısını değiştirip, devletin askerine, gazi ve şehidine sahip çıkmadığı algısı yarattığı gibi toplumdaki bireylerin benim oğlumun da askerde başına bir şey gelirse ben de aynı tutum ve davranışlara maruz kalacağım algısının ortaya çıkarılacağı kanısındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar gazi ve şehit ailelerine sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkacağından ve onlara gerekli tüm desteği vereceğinden şüphemiz yoktur."

"Gereğini yapacağız"

Bursa Tavşanlılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Kurt ise yazılı açıklamasında, 6 sivil toplum kuruluşundan başkan ve yöneticilerle, Metin Şenol ile şehit yakınları ve gazileri geçen hafta dernek binasında ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Ziyaretlerinin ardından kendisini arayan kişilerin, 200 lira karşılığında belge vereceklerini söylediğini aktaran Kurt, bunun üzerine Şenol'dan konuyla ilgili bilgi aldığını kaydetti.

Kurt, Şenol'dan, şehit aileleri ve gaziler adına bağış toplama bahanesiyle suistimalde bulunan kişilerce arandığını öğrendiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tokatçıların yeni hedefi gaziler oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli subay, astsubay ve uzman erbaş ve erlerini hedef alan düzmece dernekler, gazilere onur belgesi altında yaptıkları organizasyonlar ile bayrak göklerden inmesin diye hayatlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ile omuz omuza siperlerde mücadele ederek gazi olan Mehmetçik, dolandırıcıların kıskacında. Gereğini yapacağız. Şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Haberler
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi! İşte verilen ceza Haberler
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi! İşte verilen ceza
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Haberler
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Guido Senia Rita Wilson Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Polis Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Şehit aileleri ve gaziler derneğinden "bağış toplama bahanesiyle suistimal" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:30:54. #1.14#
title