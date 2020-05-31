Şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasına saatler kala dinlenme tesislerinde çalışmalar hızlandı
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Şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasına saatler kala dinlenme tesislerinde çalışmalar hızlandı

Şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasına saatler kala dinlenme tesislerinde çalışmalar hızlandı Türkiye'nin kavşak noktası konumunda olan Afyonkarahisar'da bulunan dinlenme tesisleri bu gece itibariyle sona erecek olan şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının ardından tekrar kapılarını...

31.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:05

Şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasına saatler kala dinlenme tesislerinde çalışmalar hızlandı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin kavşak noktası konumunda olan Afyonkarahisar'da bulunan dinlenme tesisleri bu gece itibariyle sona erecek olan şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.

'Covid-19' salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlaması bu gece itibariyle sona eriyor. Bu çerçevede şehirlerarası trafiğin hareketlenmesi bekleniyor. 4 bölgeyi birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da dinleme tesisleri de misafir kabul etmek için son hazırlıklarını yapıyor. Bu kapsamda lavabolardan, sosyal alanlara kadar dinleme tesislerinde misafirlerin ağırlanacağı her yerde önemli tedbirler alındı.

Afyonkarahisar'da bulunan ve günlük ortalama 5 bin misafir ağırlayan tesisin Müdürü Murat Ergin yaptığı açıklamada, tesislerinde son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede konukların sağlığına önem verdiklerini ifade eden tesis Müdürü Ergin şöyle devam etti:

"Normalleşme çerçevesi içeresinde Pazartesi günüden itibaren gelen misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Bu çerçevede sosyal mesafe kuralları içinde masa düzeni olsun massalar arası mesafe olsun, tüm uyarıcı levhalarımızı açmış bulunmaktayız. Tek kullanımlık tuzlar, çatal kaşık bunların tedarikini yapıyoruz. Tüm hızıyla hazırlıklarımız devam ediyor. Gelen misafirlerimize sosyal mesafe içerisinde sunumlarımız personel tarafından yapılacaktır. İnşallah bu geceden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Günlük en az 4 bin 5 bin kişi ağırlamaya düşünüyoruz. Tabi ilerleyen günlerde sezonla birlikte bu rakam daha da artar diye düşünüyorum."

Öte yandan tesiste sosyal alanların yanı sıra lavabolarda da önemli tedbirler alındı.

Şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasına saatler kala dinlenme tesislerinde çalışmalar hızlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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