Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar
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Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar

Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği üyeleri, 5 yıl önce Mardin'de şehit olan polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın anısına Van'daki bir okulu onardı, yeni bir kütüphane oluşturdu.

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği üyeleri, 5 yıl önce Mardin'de şehit olan polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın anısına Van'daki bir okulu onardı, yeni bir kütüphane oluşturdu.

"İyiliğin izi kalıcı olur" sloganıyla yola çıkan dernek üyeleri, kurdukları "kitap mezadı" grubundan elde ettikleri gelirle Gürpınar ilçesine bağlı Süngübayır mezrasındaki 2 derslikli okulu yenileyip öğrenciler için etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle irtibat kuran dernek üyeleri, İstanbul'dan Van'a gelerek okulun küçük tadilat işlerini yaptı, sınıflarını ve dış duvarını boyadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce şehit olan polis memuru Gökhan Osman Karaduman'ın anısına da kütüphane oluşturan dernek üyeleri, Van'dan başlattıkları Türkiye Çocuk Şenliği kapsamında öğrencileri 3 boyutlu sinemayla da buluşturdu.

Mezra sakinlerinin de desteğiyle 3 günde öğrencileri daha iyi ortamda ders yapma imkanına kavuşturan gönüllüler, çocuklara hediyeler dağıtıp oyunlar oynayarak unutamayacakları anlar yaşattı.

Kıymetli bir projeyi hayata geçirdik"

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Umut Sarıkaya, AA muhabirine, dernek olarak yurt içi ve yurt dışında birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Süngübayır İlkokulunda kıymetli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'den Afrika'ya uzanan iyilik eli olduğu gibi Afrika'dan Türkiye'ye uzanan bir projemizi hayata geçireceğiz. Bu projemiz Afrika'da yaptığımız Afrika Çocuk Şenlikleri projemizin Türkiye ayağı. Türkiye Çocuk Şenliğimizin birincisini Süngübayır İlkokulumuzda gerçekleştiriyoruz. Köydeki tüm çocuklarımızı bir araya getirdik. Beraber üç boyutlu filmler izledik. Kırtasiye yardımlarımızı, oyuncak dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda eğitim aldıkları okulun tadilatını, boyasını, badanasını yapıyoruz. Tüm bunların yanında bu çocukların gelecekte önemli bir yere gelmesinde büyük önem arz eden kütüphanemizi de yine buradaki çocuklarımızla buluşturmuş olduk."

"Şehidimizin anısını yaşatmak için buradayız"

Projeyi hayata geçirirken gönüllülerle beraber bir hatırasının olmasını istediklerini anlatan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Çalışmalara başladıktan sonra anlamı olan güzel bir anekdotla karşılaştık. Arkadaşlarımız bunu bize illeti. şehidimiz Gökhan Osman Karaduman'ın annesi bir röportajında 'Benim oğlum 23 yaşında şehit oldu. Belki bedenen bu dünyada az yaşadı ama ismi çok yaşasın istiyorum.' demişti. Biz de şehidimizin ismini yaşatmak üzere bugün Van Gürpınar'da Süngübayır okulumuzu inşa ediyoruz, tadilatını yapıyoruz, kütüphanemizi kuruyoruz, Türkiye Çocuk Şenlikleri Projemizi burada başlatıyoruz. Bu projemizi ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız çocuk şenlikleri şehidimizin ismine armağan etmiş oluyoruz. Bize bu imkanı verdiği için şehidimizin ailesine de teşekkür ediyoruz."

"Dernek üyelerine minnettarız"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu ise mezradaki 2 derslikli okulun boya, badana işlerini yapan, kütüphane oluşturan dernek üyelerine teşekkür ederek, "Köydeki öğrencilerimize kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundular. Anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı dernek üyelerine minnettarız. Çocuklarımızın yüzünü güldürdüler." diye konuştu.

Okul öğretmeni Burak Uçar da ilk görev yerinin Süngübayır mezrası olduğunu, bunun heyecanını yaşadığını ifade etti.

İnternetten İnsan İzi Derneği üyeleri ile iletişim kurduğunu anlatan Uçar, "Sağ olsunlar geldiler. Okulumuzdaki eksiklikleri tespit ettiler, bize çok yardımcı oldular. Onların sayesinde okulumuzu yeniledik, eksikliklerini karşıladık. Çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de bu sürede eğlenceli anlar yaşadı." dedi.

Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar
Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar
Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar
Şehidin anısını yaşatmak için İstanbul'dan gelerek Van'daki okulu onardılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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