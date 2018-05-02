Şehidin Adını Taşıyan Park Doğum Gününde Açıldı

Kırklareli Belediyesi tarafından daha önce yaşadığı evin sokağına ismi verilmiş yine aynı sokağa şehidin rölyefi yaptırılmıştı.

Bu kez Karacaibrahim Mahallesi Fatih Caddesi Özge Sokak üzerinde şehidin adını taşıyan parkın açılışı yapıldı.

Açılışa Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin yanı sıra, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehitlerimize minnettar olduklarını ifade ederek '' Bu vatan için canını veren, vatanın bölünmez bütünlüğü için kanını akıtan şehit ve gazilerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Bugün burada terör belasına şehit verdiğimiz Göktan Özüpek için toplandık. O'nun ismini burada da yaşatmak için bir takım çalışmalar yaptık. Burada ki parkta artık çocuklarımız bir zamanlar Göktan ağabeyleri gibi koşup oynayacaklar. Göktan Özüpek'in ismi sonsuza kadar yaşayacak. Yine geçtiğimiz günlerde terör belasına şehit verdiğimiz Anıl Yalap'ın ismini de Yayla Mahallemizde bir sokağa vereceğiz. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu yaptığımız çalışmalar ile bir nebzede olsa acılarımızı dindirme amacındayız'' dedi.

OĞLUMUN SESİNİ DUYMAYALI 16 AY 10 GÜN OLDU...

Başkan Kesimoğlu'nun ardından Şehit Göktan Özüpek'ün annesi Sevim Özüpek bir konuşma yatı.

Özüpek, oğlu Göktan'a söz verdiği için ağlamayacağını ifade ederek '' Yüreklerimiz çocuklarımızın hasreti ile yanıyor. Ancak, yaşadığımız onur ve gurur bizleri ayakta tutuyor. Ben Göktan'ımı vatan uğruna şeht verdim. Ama bu vatan'ın Göktan'ları hiç bitmeyecek. Oğlumun sesini duymayalı 16 ay 10 gün oldu. Ama 4 tane Göktan dünyaya geldi. O anne ve babalara teşekkür ediyorum. Bizler Çanakkale savaşında Kurtuluş Savaşında dedelerimiz hikayeleri ile büyüdük. Şimdi bu parkta oynayan çocuklar Göktan ağabeylerinin hikayesini anne ve babalarından dinleyecekler. Oğlumun şahadet haberini aldığım andan itibaren yanımızda olan Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu'na ve Kırklareli halkına çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Şehit annesinin ardından Vali Orhan Çiftçi bir konuşma yaparak, bu parkın hayata geçmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından Şehit Göktan Özüpek ve Şehit Anıl Yalap adına lokma dağıtıldı.