Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerinin yurt problemine çözüm olarak Şefkat Evleri'ni açması üzerine vatandaşlar Şefkat Evleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
ANKARA (Haberler.com) - Hasta veya hasta yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konaklama hizmeti veren Şefkat Evleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerinin yurt problemine çözüm olarak Şefkat Evleri'ni açması gündem oldu. Vatandaşlar, Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? sorularını merak ediyor. Peki, Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? Ayrıntılar haberimizde...
Ankara'da geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
Temel amaç hasta veya refakatçisi konumunda bulunan vatandaşlarımızın Ankara'da yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara kendi evlerindeymiş hissini vererek bu süreci sağlıklı şekilde geçirmelerine yardımcı olmaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Müdürlüğü'ne başvuru için istenen belgeler şunlardır
- Hastaneden alınan onaylı belge
- İkamet ettiği şehirden aldığı sevk belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tedavi süresini gösterir belge (uzun süreli hastalar için)
- Hastane servisi
- Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
- Yemek hizmeti(kahvaltı ve akşam yemeği)
Ahmetler Şefkat Evi
Kültür Mah. Çaldıran Sok. No:18 Kolej/ÇANKAYA
Tel: 0 (312) 507 36 81
Rüzgârlı Şefkat Evi
Fevzi Paşa Mah. Fuat Börekçi Caddesi No:10 ALTINDAĞ
Tel: 0 (312) 309 37 93
Ulus Şefkat Evi
Kale Mah. Hisarparkı Caddesi Firuzağa Sokak No: 11 ALTINDAĞ
Tel: 0 (312) 309 82 06
Onkoloji Şefkat Evi
Özevler Mah.İvedik Cad.No:201 YENİMAHALLE
Tel: 0 (312) 335 68 21
Etlik Şefkat Evi
Yeni Etlik Caddesi No:103 Osmanlı İş Merkezi KEÇİÖREN
Tel: 0 (312) 326 79 16