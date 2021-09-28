Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? - Haberler
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Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?

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Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerinin yurt problemine çözüm olarak Şefkat Evleri'ni açması üzerine vatandaşlar Şefkat Evleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ANKARA (Haberler.com) - Hasta veya hasta yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından konaklama hizmeti veren Şefkat Evleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerinin yurt problemine çözüm olarak Şefkat Evleri'ni açması gündem oldu. Vatandaşlar, Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? sorularını merak ediyor. Peki, Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? Ayrıntılar haberimizde...

Ankara'da geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Temel amaç hasta veya refakatçisi konumunda bulunan vatandaşlarımızın Ankara'da yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara kendi evlerindeymiş hissini vererek bu süreci sağlıklı şekilde geçirmelerine yardımcı olmaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Müdürlüğü'ne başvuru için istenen belgeler şunlardır

  • Hastaneden alınan onaylı belge
  • İkamet ettiği şehirden aldığı sevk belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tedavi süresini gösterir belge (uzun süreli hastalar için)

Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?

  • Hastane servisi
  • Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
  • Yemek hizmeti(kahvaltı ve akşam yemeği)

Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?

Ahmetler Şefkat Evi

Kültür Mah. Çaldıran Sok. No:18 Kolej/ÇANKAYA

Tel: 0 (312) 507 36 81

Rüzgârlı Şefkat Evi

Fevzi Paşa Mah. Fuat Börekçi Caddesi No:10 ALTINDAĞ

Tel: 0 (312) 309 37 93

Ulus Şefkat Evi

Kale Mah. Hisarparkı Caddesi Firuzağa Sokak No: 11 ALTINDAĞ

Tel: 0 (312) 309 82 06

Onkoloji Şefkat Evi

Özevler Mah.İvedik Cad.No:201 YENİMAHALLE

Tel: 0 (312) 335 68 21

Etlik Şefkat Evi

Yeni Etlik Caddesi No:103 Osmanlı İş Merkezi KEÇİÖREN

Tel: 0 (312) 326 79 16

Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir?

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Haber: Şefkat evleri nedir? Şefkat evleri nasıl başvuru yapılır? Şefkat evleri verilen hizmetler nelerdir? Şefkat evleri iletişim bilgileri nedir? - Haberler
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