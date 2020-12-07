Sefirin Kızı ne zaman saat kaçta? Sefirin Kızı 31.yeni bölüm fragman izle!

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 28. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 31. bölüm fragmanı izle! 7 Aralık Pazartesi Sefirin Kızı 31. bölüm yok mu?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve oldukça ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sefirin kızı 7 Aralık Pazartesi günü ekranlara yeni bir bölümle geliyor olacak. Peki izleyicileri neler bekliyor? Sefirin Kızı 31. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 31. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı dizisi geçen hafta 30. bölümü ile ekrana geldi. Sancar ve Nare'nin kavuşmalarının merakla beklendiği bölümde iki aşığın birbirleri ile ilgili fark ettikleri yeni gerçekler ise ortalığı karıştırır. Dizinin son yayınlanan bölümü yine merakla izlendi.

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Kahraman Sahra'nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Cinayeti üstlenen Kahraman, olayın polise gitmemesi için Sancar'a Menekşe ile Loki'nin ilişkisi olduğunu anlatır. Bunu öğrenen Sancar ise bebeğinin annesinin başı belaya girmesin diye cinayeti ört bas etmesi kabul eder. Bunu duyan Nare ise deliye döner. Bu sırada Sancar ve ailesinin gelin bohçası ve gelin hamamı adetleri ise Nare'nin üstüne gelmeye başlar. Sancar ve Nare yıllar sonra kavuşmaya bu kadar yaklaşmışken aralarında nasıl bir kültür farkı olduğunu anlamaya başlarlar.

Sefirin Kızı 31. bölüm yetişmeyebilir!

Set çalışanların bir kısmında Koronavirüs tesbit edilen Sefirin Kızı çalışanları yeni bölümü yetiştiremiyor. 7 Aralık 2020 pazartesi günü yayınlanacak Sefirin Kızı dizisi 31. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti halen çıkmadı. Hafta Sonu tüm Türkiye'de Sokağa Çıkma Yasağı uygulanması nedeniyle Sefirin Kızı 31. bölüm fragmanı yetişmedi ve yeni bölüm yayınlanmayabilir.

Sefirin Kızı hayranlarına kötü haber!

Star TV sevilen dizisi Sefirin Kızı yıl sonunda final kararı aldı. Sefirin Kızı 2. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak ve sevilen dizi bitecek. Sefirin Kızı 3. sezon olmayacağı öğrenildi.

7 Aralık 2020 pazartesi Sefirin Kızı 31. bölüm var mı yok mu?

Şu an itibariyle kanala Sefirin Kızı dizisinin yayınlanmayacağı bildirildi. Sefirin Kızı 31. bölüm ne zaman yayınlanacak fragman çıkacak mı merakla bekleniyor. Ancak ilk gelen bilgiler 7 Aralık 2020 pazartesi Sefirin Kızı yeni bölümü ekranda olmayacak.

Sefirin Kızı ekibi bugün 21'e kadar bölümü birazını bitirebilirse Flash-back sahneleriyle günü tamamlayacak.

Sefirin Kızı hayranların gelen yoğun tepkisi sonrası bölümü yetiştirmeye çalışsa da yine de yetişmeyebileceği kanala bildirildi.

SEFİRİN KIZI GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.