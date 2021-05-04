Sefirin Kızı Kahraman kim? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında?
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Sefirin Kızı Kahraman kim? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında?

Sefirin Kızı Kahraman kim? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Star TV'nin sevilen dizilerinden Sefirin Kızı' nda yer alan Kahraman karakteri merak konusu oldu. Kahraman karakterine can veren Bülent Şakrak'ın hayatı ve kariyeri seyircilerden tarafından merak ediliyor. Peki, Sefirin Kızı Kahraman kim? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında? Şakrak'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Star TV'nin sevilen dizilerinden Sefirin Kızı' nda yer alan Kahraman karakteri merak konusu oldu. Kahraman karakterine can veren Bülent Şakrak'ın hayatı ve kariyeri seyircilerden tarafından merak ediliyor. Peki, Sefirin Kızı Kahraman kim? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında? Şakrak'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KAHRAMAN KİM?

Star TV'nin sevilen dizilersin Seferin Kızı'na sonradan dahil olan Kahraman karakterini başarılı oyuncu Bülent Şakrak canlandırıyor.

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bülent Şakrak 26 Ağustos 1977 yılında İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve sunucudur.

6 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğan Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Tiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalışan oyuncu 2004 yılından beri Kent Oyuncuları'nın kadrosunda yer alan oyuncu, grubun sergilediği Ölümüne, 39 Basamak, Kumarbazın Seçimi, Inishmore'lu Yüzbaşı gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. 39 Basamak'ta oynamaya devam ederken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Tamamen Doluyuz isimli oyunda dış ses olarak yer aldı. Tiyatronun yanı sıra dizilerde de rol alan oyuncu, BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası dizisinde oynamıştır. Ayrıca, YouTube'da Bülent Şakrak'la Art Niyet isimli program yapmaktadır.

Sefirin Kızı Kahraman kim? Bülent Şakrak kimdir, kaç yaşında?

Rol aldığı tiyatro oyunları

  • Tamamen Doluyuz : Becky Mode - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2018 (Dış ses)
  • Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013
  • Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012
  • Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları - 2011
  • Annem Yokken Çok Güleriz : Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010
  • Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları - 2008
  • Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007
  • 39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007/2016
  • Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2004
  • Inishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları - 2003
  • Boing Boing: Marc Camoletti - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2003
  • Buzlar Çözülmeden: Cevet Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000
  • Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1999
  • Hababam Sınıfı (oyun): Rıfat Ilgaz - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1998

Filmografi

Sinema

  • Acı Kiraz (2020)
  • 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (2016)
  • Son Mektup (film) (2015)
  • Yapışık Kardeşler(2015)
  • Çilek (2014)
  • İksir:Dedemin Sırrı (2014)
  • Ay Büyürken Uyuyamam (2011)
  • 72. Koğuş (2010)
  • Abimm (2009)
  • Melekler ve Kumarbazlar (2009)
  • Eyyvah Eyvah (2009)
  • Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)
  • Ezber (kısa film) (2009)
  • Süper Ajan K9 (2008)
  • Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)
  • Ona Melek Deme (kısa film) (2006)
  • Sır Çocukları (2002)
  • Halk Çocuğu (2000)

Diziler

  • Sefirin Kızı - 2020
  • Dudullu Postası - 2018 (İnternet dizisi)
  • Hangimiz Sevmedik - 2016
  • Ayrılsak da Beraberiz - 2015
  • Kurtlar Vadisi Pusu - 2008 nazır
  • Neyin Eksik? (2013)
  • Karanlıklar Çiçeği - 2012
  • İki Yaka Bir İsmail 2012
  • Arka Sokaklar - 2011
  • İzmir Çetesi - 2011
  • Yıldız Masalı - 2011
  • Küçük Kadınlar - 2009
  • Kurtlar Vadisi Pusu - 2009
  • Eşref Saati - 2008
  • Gece Gündüz - 2008-2009
  • Zeliha'nın Gözleri - 2007
  • Güzel Günler - 2007
  • Karınca Yuvası - 2006
  • Sensiz Olmuyor - 2005
  • Kısmet (2005)
  • Beni Bekledinse - 2004
  • Sihirli Annem - 2003
  • Kumsaldaki İzler - 2002
  • İki Arada - 2002
  • Kınalı Kar - 2002
  • Pembe Patikler - 2002
  • Yılan Hikayesi - 1999
  • Bizim Aile - 1995

TV Reklamları

  • Turkcell Style (2012)
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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