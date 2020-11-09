Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!
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Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

09.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:22

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve oldukça ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sefirin kızı 9 Kasım pazartesi günü ekranlara yeni bir bölümle geliyor olacak. Peki izleyicileri neler bekliyor? Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı son bölümde: Melek sevinç içinde konağa koşar. Annesiyle beraber babasına dönmüşlerdir. Artık aile olmaları için bir engel kalmamıştır. Ama babasını hiçbir yerde bulamaz. Çünkü dağ gibi babası, bir dağın dibinde yatmaktadır. Hem Melek hem destan yetim mi kaldı? Alacakuş artık köksüz mü? Nare, efesinin kızına ve annesine ne diyecek? Kahraman'ı vurup Akın'ı uçurumdan atan Sancar ölecek mi, yoksa yaşayıp katil mi olacak?

Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM 27. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Sancar ellerini hissetmemektedir ve hastanede iyileşmeyi bekler. Nare ise başında beklemektedir. Doktor Sahra ise hikayeye yeni bir boyut kayacaktır.

Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI GENEL HİKAYE

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sefirin kızı 27. bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

Sefirin Kızı 27. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 27. bölüm fragmanı izle!

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