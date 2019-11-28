SEDEP'e uluslararası ideal kent ödülü

28.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:50

Türkiye'nin en başarılı eğitim projesi olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında "Çocuk Dostu Kent-İlçe" kategorisinde ödüle layık görüldü.



SEDEP, uluslararası düzeyde prestij çalışmalar gerçekleştiren Kent Araştırma Enstitüsü tarafından, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında "Çocuk Dostu Kent - İlçe" kategorisinde ödüle layık görüldü. Değerler Eğitimi Programının 8. yılında yeni marka projelerle Türkiye'de örnek projeler sunmaya devam eden SEDEP, kent halkına pozitif katkı sağlayan projelerin titizlikle değerlendirildiği uluslararası arenada, idealkent ödülü kazandı. Ödül töreni 16 Ocak 2020 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'de gerçekleştirilecek.



"SEDEP, bizi biz yapan değerlerimizin olduğu zengin kültürümüzün ürünüdür"



Gelecek nesiller için yapılan çalışmaların en değerli yatırım olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanında yapılan fiziki yatırımların yanı sıra ülke idaresinde söz sahibi olacak nesillerin yetişmesinde ve büyük bir medeniyetin değerlerini devam ettirebilecek kuşakların oluşmasında katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan İdealkent Ödülleri kapsamında "Çocuk Dostu Kent - İlçe" kategorisinde alınacak ödülün SEDEP'in önemli bir başarısı olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, "SEDEP, 8. yılında her yıl kendini yenileyen ve marka projeleri hayata geçiren özelliği ile yoluna devam etmektedir. Uluslararası alanda alınan bu başarının içinde kurumlar arası birlik ve beraberlik son derece önemlidir. Burada bizimle ortak hareket eden proje paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev alan koordinatörlerimize, Bu amaçla hiçbir menfaat gözetmeden gönüllülük esasıyla çalışan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize büyük emeklerinden dolayı çok müteşekkiriz. Bu başarı ortak hareket etmenin ve dünyaya mal olmuş değerlerimize sahip çıkmanın bir ürünüdür" dedi.



"SEDEP 8. yılında yeni marka projelerle yoluna devam ediyor"



SEDEP'in 8. yılında kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesini sağlamak, becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla SEDEP kapsamında yeni marka projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmalarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmaları en büyük hedefimizdir. SEDEP kapsamında her yıl kendini yenileyen projelerimiz bizlere umut veriyor, geleceğe ışık tutuyor. Bu kapsamda çok değerli faaliyetler icra ediliyor. Türkiye'nin en iyi markası olan SEDEP programları ile çocuklarımızın değerlerini öğrenmeleri ve değerlerimizle hayatlarını sürdürmeleri hedefleniyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA