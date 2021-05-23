Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi
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Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi

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Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Falyalı, Binali Yıldırım ve oğlu Erkan Yıldırım'ı tanımadığını belirterek, hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadığını söyledi.

Sedat Peker, Youtube üzerinde yayınladığı video serilerine devam ediyor. Peker, son yayınladığı videosunda çeşitli iddialar ortaya attı. Peker'in ortaya attığı iddialardan biri de Halil Falyalı hakkında oldu. Peker, Falyalı'yı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladı.

"TÜM PARA TRANSFERİ KIBRIS'TAN DÖNÜYOR"

Peker, Falyalı hakkındaki iddialarına "Tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor" diyerek devam etmişti. Peker'in iddialarının ardından en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Sedat Peker onun için 'uyuşturucu ticareti yapıyor' demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi

"BİNALİ BEY'İN OĞLUNU TANIMIYORUM"

Binali Yıldırım'ı ve oğlunu tanımadığını belirten Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar. TMT(Türk Mukavemet Teşkilatı)'nin kurulduğu günden beri bizim ailemiz vatan için, millet için dimdik mücadele ediyor" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN UYUŞTURUCU FAALİYETİNDE BULUNMADIK"

Uyuşturucu faaliyetlerinin olmadığını söyleyen Falyalı, "Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık, tasvip de etmedik. Bu sözlere çok üzüldüm. Kaydım da yok. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Kıbrıs'ta ilk Ferrari'yi ben aldım" diye konuştu.

Sedat Peker onun için 'uyuşturucu ticareti yapıyor' demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi

"SEDAT PEKER'LE HİÇ TANIŞMADIM"

Sedat Peker'le daha önce hiç tanışmadığını kaydeden Falyalı, "Sedat Peker'le şahsen hiç tanışmadım. Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik, hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmayacağım. Bizim yerimiz de yurdumuz da belli. Ben anlam veremedim bunlara gerçekten" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın Cüneyt Özdemir'in kanalında yaptığı açıklamaların devamı ise şu şekilde:

Benim babam, bu millet ve ülke için Rumlara 3 defa esir düştü. Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da.

"YASAL BAHİS İŞİ YAPIYORUZ"

Bizim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yatırımımız yok. Sadece lisanslı olan ülkelerde yasal bir şekilde bahis işi yapıyoruz. Game Over operasyonunda kardeşimin ismi geçti. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi ve mahkemede beraat etti.


Sedat Peker onun için 'uyuşturucu ticareti yapıyor' demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi
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