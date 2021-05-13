Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Soylu'ya destek vererek muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik, organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddialar dile getiren Sedat Peker'in sözlerini gündeme taşıyarak AK Parti'yi ve bakanları eleştirenlere, sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"MAFYATİK BİR ŞAHSIN HEZEYANLARINDAN MEDET UMUYORLAR"

Bakan Soylu, Peker'in iddiaları sonrası yaptığı açıklamada muhalefet partisi liderlerinin isimlerini tek tek sıralayarak Sedat Peker'i cesaretlendirmekle suçladı. Sosyal medya hesabından Soylu'nun açıklamasını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar."

ÖMER ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz" dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İllegal/mafyatik kişiliklerin tezviratlarını esas kabul ederek İçişleri Bakanımıza, Bakanlarımıza, Kabinemize, AK Partimize ve siyaset arkadaşlarımıza saldıran muhalefet siyasetçileri sadece kendilerine kişiliksiz notlar veriyorlar. Suç örgütü mensubu şahısların hezeyanlarının peşine düşerek siyaset arkadaşlarımızı hedef alanlar aslında kendi referanslarının suç örgütü mensupları olduğunu itiraf etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Muhalefetin siyasi demeç verirken kendisini suç örgütü mensubu bir şahsın ifadelerinden beslenmek zorunda hissetmesi, siyasetin en temel ilkesinden ahlaki bir sapmadır. Terör örgütü üyelerinin iddialarının bir suç örgütü üyesi tarafından dillendirildikten sonra siyaset gündemine taşınması, bir siyasi figüranlık örneğidir ve nasıl bir kurgunun ürünü olduğu milletimizin ferasetinden kaçmamaktadır.

"ELİNDE BİLGİ BELGE OLAN MAHKEMEYE GİTSİN"

Elinde belge bilgi olan hemen mahkemeye gitsin. Elindeki malzeme sadece illegal/mafyatik tiplerin tezviratları olanlar, bunları kullanarak siyaset yapmıyorlar, sadece kendilerini kullandırıyorlar. İllegal odakların sözlerini esas alarak arkadaşlarımıza siyasi saldırıda bulunanlar, illegal odakların iftiralarını referans kabul ettiklerini beyan etmiş oluyorlar. Siyasetçinin bu hale düşmesi vahimdir. Bu şekilde davrananların yarın öbür gün kendileri hakkında illegal/suç örgütü mensubu kişiliklerin söyleyeceği her şeyin doğru kabul edileceği bir ortama imza attıkları açıktır. Rakibine gayrı meşru odakların iftiralarıyla saldıranlar, gayrı meşru odakların kendileri hakkında söyleyeceği her şeyi şimdiden doğru kabul etmiştir. Bu siyaset tarzı utanılması gereken bir siyaset tarzıdır. İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz."

BAKAN SOYLU'DAN JET YANIT GELMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı son videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çeşitli iddialar ortaya attı. Çok geçmeden Bakan Soylu'dan Peker'in iddialarına yanıt geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınlayan Bakan Soylu, Sedat Peker için "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı her şeyi açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama;

"Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum.. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pekçok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye, tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol.

"CESARET ALDIĞIN BİR YERLER VAR"

Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve "şereflice" siyaset malzemesi haline getiren; nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var. Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var. Nasıl olsa FETÖ'nün sosyal medya ağı var. Nasıl olsa HDPPKK'nın tam desteği var. Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var.

"LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında Cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti. Ancak, başından itibaren en en başarılı olduğu alan, mafyadan bu ülkeyi ve milleti kurtarmaktır. Onun için Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediği için.

"SENİN GİBİ KALLEŞLERLE YÜZLEŞE YÜZLEŞE TÜRKİYE BU NOKTAYA GELDİ"

İddiana, iftirana gelince... Senin gibi kalleşlerle ve müptezellerle yüzleşe yüzleşe Türkiye bu noktaya geldi. Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum. İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum. Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatihi katkım var. Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım.

"ALLAH'A HAMDOLSUN MAFYAYA HAYAT HAKKI TANIMADIK"

Bayram günü bu müptezellikle kendilerini meşgul ettiğim için Aziz Milletim beni bağışlasın. Çünkü beni tanıyanlar ve birlikte çalışanlar bilir ki mafyadan nefret ederim. Beş yıla yakın İçişleri Bakanlığı dönemimde mesai arkadaşlarıma bu konuda hangi talimatları verdiğim, nasıl tavizsiz olduğum, yerel, bölgesel ve ulusal yüzlerce çetenin çökertilmesi sonucu ile açıktır. Allah'a hamdolsun olsun mafyaya hayat hakkı tanımadık. Böyle bir ihmali, devletime ve milletime ihanet sayarım. Bedeli ne olursa olsun terörle, uyuşturucu ile, organize suç çeteleri ile ve tüm suç unsurları ile mücadelemiz kökünü kazıyana kadar devam edecektir. Aziz milletimize saygılarımla.

Not: Bu süreçte "belki dil sürçmesidir" diye hala tekzibini beklediğim cümle, "Biz olmasa idik oraya mafya çökecekti" cümlesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır. Benim devletim Libya'ya ve Karabağ'a çökülmesine fırsat vermedi. Kıytırık bir marinaya mafya bozuntularının çökmesine fırsat vermez. Türkiye eski Türkiye değil."