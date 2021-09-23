Seda Öğretir kimdir? NTV Haber sunucusu Seda Öğretir'in eşi kimdir?

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SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Seda Öğretir 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk televizyonlarında haber muhabiri ve sunucu olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Radyo,Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur. Mesleğe 2001'de aile dostu Beyazıt Öztürk sayesinde başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Önce Kanal D'de Beyaz Show'da yapım yardımcısı olarak çalıştı, sonra da Euro D'de çalıştı. Daha sonra Kanal D'de yaz dönemlerinde Hafta sonu Haberler i'ni sundu. 2009 yılında CNN Türk'e geçti. 2010 yılında Bugün programını Serdar Cebe'yle beraber sundu. Daha sonra NTV'ye geçerek Öğle Bülteni'ni sundu. Seda Öğretir, halen NTV'de haber sunuculuğu yapmaktadır. Çocuk edebiyatı yazarlığı da yapan Seda Öğretir'in, Kefi'nin Maceraları adıyla iki kitaplık bir serisi bulunmaktadır. 2018 GQ Türkiye Ödül Töreni'ni sunmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SPİKER SEDA ÖĞRETİR'İN KOCASI KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?

Seda Öğretir, 3 Eylül 2006 tarihinde Spiker Cem Öğretir ile evlendi. Ada adında bir kız çocukları vardır. NTV Ana Haber Sunuculuğu yapan Seda Öğretir, NTV ekranlarında yer almaktadır.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu.

2006 yılından beri kendisi gibi haber ci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı vardır.

İlk iş deneyimini 1995'de Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TVden ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Haber türk'te Gün Ortası haberler ini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. 2012 yılında Burç Kolejinde Ayrıca Burç Koleji bünyesinde Sunuculuk ve Diksiyon Kulübü dersleri vermiştir.

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