Seçer: "Ulaşım bir kamu hizmeti. Yıllık zararımız 100 milyon lira"

26.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:59

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 73 otobüs alımına ilişkin ihale sürecinde sona geldiklerini belirterek, "Biz, bu 100 otobüsü, 'paramız var, alalım' saikiyle yapmıyoruz, ihtiyaç var. Ulaşım bir ticari faaliyet gibi görünmemeli, bir kamu hizmeti. Zaten kamu zararı oluyor. Bizim yıllık zararımız şu anda 100 milyon lira" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı kasım ayı olağan toplantısının 3'üncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan gelen 2, idareden gelen 4 ve gündem dışı 1 olmak üzere 7 madde görüşüldü.



"Direk reklamları konusunda idari soruşturmamız var"



Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülürken, Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin tarifelere geçebilmesi için ilçelerden bu konudaki hazırlıklarını tamamlamalarını istedi. Aralık ayında yapılacak meclis toplantısına kadar ilçe belediyelerinin bu hazırlıkları yapmaları gerektiğini belirten Seçer, belediyeleri bu konuda uyardı.



Konuyla ilgili söz alan MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Topkara, direk reklamlarını gündeme getirdi. Elektrik direklerine reklam verilemeyeceği yönünde mahkeme kararı olmasına karşın, ücret tarifelerinde reklam ücreti olarak bir bedel yer aldığını ifade eden Topkara, "Bu, mahkeme kararı ile çelişmiyor mu?" diye sordu.



Bunun üzerine konuşan Seçer, yönetime geldiklerinde elektrik direklerinde reklamlar olduğuna işaret ederek, bu reklam gelirlerinden Büyükşehir'e bir kuruş katkı olmadığını söyledi. Elektrik direklerinde aşırı şekilde reklam olduğunu görünce, bu kadar görüntü kirliliğine neden olan bu konuya nasıl izin verildiğinin araştırılması için ilgili birimlere talimat verdiğini anlatan Seçer, " 'Bu uygulamaya daha önceki yönetim tarafından izin verilmiş ya da bir şekilde elektrik idaresi bunları işletmecilere vermiş, ihale etmiş. Ama bunun bir yasal dayanağı yok, mevzuatta bir karşılığı yok' dediler. 'Derhal toplatalım' dedim, mahkemeye başvurduk ve toplattık. Yalnız firma yürütmeyi durdurma kararı aldı. Reklam ve İlan Yönetmeliğinin 16. maddesi, kamu ortak kullanım alanlarında bu tip mecralarda reklam materyallerinin kullanılması yasaklıyor ama yapılmış bu işlem. Bu konuda idari soruşturmamız var, geçmiş dönemden kaynaklanan. Birileri bir yanlış yapmış, göz yummuş, bilemem. Bunu bilinçli yapmış, bilinçsiz yapmış ama yıllardır o direkler, kamu kullanım ortak alanları birileri tarafından ticari alan olarak kullanılmış ve bizler de izlemişiz. Biz de mahkemeye tekrar evraklarımızı gönderdik ve mahkeme bizi haklı buldu ve şu anda direklerde reklam kullanılmıyor. Şehir de kendine geldi, tertemiz oldu" diye konuştu.



Belediye yetkilisi ise kamu zararı olmaması için 2020 tarifesine bu ücretin de eklendiği, direk reklamlarını hem söküp hem de cezasını aldıkları bilgisini verdi.



Konuşmaların ardından komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.



"60 yataklı kız sporcu öğrenci yurdu yapıyoruz"



Toplantıda daha sonra idare tekliflerinin görüşülmesine geçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne 50 bin TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi sırasında Başkan Seçer, bu rakamı 100 bin TL'ye çıkarmak istediklerini söyledi. Kulüple ilgili bilgi veren Seçer, "Yeni kurduğumuz bir dernek ve kulüp. Diğer spor kulüpleriyle rekabet içerisinde olan bir faaliyet değil. Şu anda 18 branşta daha çok altyapı hizmetleri veriyoruz. Bizim amacımız, vatandaşın çocuğunu farklı branşlarda eğitmek" ifadelerini kullandı.



Macit Özcan Spor Tesisi içerisinde 60 yataklı otel konseptinde yapılan binayı yurda çevirdiklerini dile getiren Seçer, "Kırsal mahallelerden, köylerden 60 kız öğrencimizi, başarılı sporcuları, orada hem okuluna gitsin hem de sportif faaliyetlerini yapsın. İstedik. Bir başlangıç yapıyoruz. Şu ana kadar harcamalarını cebimizden yaptık. Kuralı 4 ay oldu, kimse daha ne bir bağış yaptı ne bir yardım yaptı. Orada yaptığımız çalışmalar tamamen altyapıya dönük. Biz, 60 yataklı kız sporcu öğrenci yurdu yapıyoruz. Kırsaldaki çocuklar merkezde okula gidemediği için sportif faaliyetlerden mahrum kalabiliyor. Hem yurtta kalsın, okuluna gitsin, sabah servisini biz verelim hem de spor kulübü uhdesinde de çalışmalarını yapsın istiyoruz. Spor kulübümüz bu formatta çalışacak. Bu konuda da meclise 100 bin liralık bir kaynak aktarımı talebi getirdik. Bunu 100 TL olarak düzeltmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edelim. Sizlerden talebim bu" dedi.



Seçer, kulübün şu anda 18 branşta faaliyet yürüttüğünü, iki branş daha ekleyerek 20'ye çıkaracaklarını belirterek, "460 lisanslı sporcumuz var. Yaz boyunca binin üzerinde sporcuya kurs verdik" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından söz konusu teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonuna sevk edildi.



"Otobüs ihalesi EKAP'a girmek üzere"



Yeni otobüs alımı çerçevesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığına, muhtelif daire başkanlıklarından ödenek aktarılması ile ilgili teklife ilişkin de meclis üyelerine bilgi veren Başkan Seçer, "73 yeni otobüs alıyoruz. Toplamda 48 milyon lira kaynak aktarımı gerekiyor, çünkü ihaleye çıkıyoruz" diyerek teklifi meclis üyelerinin oylarına sundu. Teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edildi.



Dilek ve temenniler bölümünde otobüs alımı bir kez daha gündeme gelirken, bazı meclis üyeleri, özellikle kırsal mahallelere, başta Mersin Şehir Hastanesi olmak üzere yoğunluk yaşanan bölgelere daha fazla otobüs konulması ile 9 metrelik küçük otobüs de alınması talebinde bulundular.



Başkan Seçer de bunu düşünerek 100 yeni otobüs alacaklarını söyledi. Bunların 73'ü için bu yıl ihaleye çıkacaklarını belirten Seçer, "EKAP'a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) da girmek üzere. Onun için de acele ediyoruz. Yarın komisyonu toplayacağız. Daha sonra EKAP'a gireceğiz. Biz, genel şartnamemizde herkesi rekabetin içine sokmak için 12 ve 18 metrelik otobüslerde ihaleye çıkıyoruz. Ama 9 metrelik var elimizde, onları kırsala veririz" şeklinde konuştu.



"Bu bir kamu hizmeti. Yıllık zararımız şu anda 100 milyon lira"



Yaptıkları bir çalışmada, belediye otobüslerinin yolcu doluluk oranının yüzde 20 civarında olduğunu belirlediklerini anlatan Seçer, ancak özellikle mesai başlangıç ve bitişlerinde çok büyük bir yoğunluk yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Biz, bu 100 otobüsü, 'paramız var, alalım' saikiyle yapmıyoruz, ihtiyaç var. Ulaşım bir ticari faaliyet gibi görünmemeli, bir kamu hizmeti. Zaten kamu zararı oluyor. Bizim yıllık zararımız şu anda 100 milyon lira. Bize göre büyük şehirlerde bu zarar kat be kat daha fazla. Olaya böyle bakmak lazım; hem araç kafilemizi yenileyelim hem de daha fazla güzergahta daha rahat bir ulaşım sağlayalım bu alımları yapacağız. İnşallah komisyon da bu talebimizi olumlu karşılayacak ve ihaleye çıkacağız."



Şehir Hastanesi güzergahında otobüs sayısının artırılması talebine de Seçer şu yanıtı verdi:



"Şehir Hastanesinde yoğun bir yolcu kitlesi var. İnşallah sizlerin de desteğiyle yeni Metro Projesi Şehir Hastanesine doğru gidecek. İktidarın da desteğiyle bunu da başarabilirsek Akdeniz bölgesine önemli bir hizmet yapmış olacağız. Yeni projemizi önümüzdeki günlerde anlatacağız."



"Tarım arazisi değil, işletmelerin olduğu bir alan"



Meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak tarafından gündem dışı verilen önerge de görüşüldü. Gültak, önergesinde, Akdeniz ilçesinde önceki 1/100.000 Çevre Düzeni Planında işaretlenmesine karşın tarım görüşü alınmayan alanlarla ilgili yeniden karar alınmasını talep etti.



Önergenin görüşülmesi sırasında söz alan Başkan Gültak, teklifin Bekirde yolunun sağ tarafında bulunan alanla ilgili olduğunu söyledi. Bu alanın 100.000 binlik planda işaretli olduğunu ancak, tarım görüşü alınmadığını belirten Gültak, "Bu alan zaten şu anda sanayiciler tarafından kullanılıyor. Soğuk hava depoları var, birçok işletme var. Tarım arazisi değil. Oradaki vatandaşlar da buranın açılmasını talep ediyorlar. Tarım arazisini açmıyoruz, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Kullanılan işletmelerin olduğu bir alanı tekrar dahil etme noktasında dilekçe verdik. Bölgedeki vatandaşlarımızın, işadamlarının talebidir" dedi.



"Yerinde inceleme yapalım"



Bazı meclis üyelerinin konunun hassasiyetine dikkat çekmeleri üzerine Seçer, "Konu hassas. Tarım topraklarının imara açılması konusu. Kamuoyunca da ilgi çeken bir konu. Biz bunu komisyona sevk edeceğiz. Ama komisyon yerinde de inceleme yapabilir. Ben de buna katılabilirim. Bu konuda bir toplantı yaptık. Önümüzdeki günlerde benim de olduğum bir gezi yapalım oraya. Ne yaptığımızı bilelim. Oylanırken de kamuoyuna ne söyleyeceğimizi bilelim. Oradaki yapıların yoğunluğuna bakalım. O bölgeye ait bir karar versin meclis ve sorunu çözelim" diye konuştu.



Daha sonra teklif, oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA