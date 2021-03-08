SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin kadın yöneticileriyle bir araya geldi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üniversitenin kadın yöneticileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse ile kadın yöneticiler katıldı.

Kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Tarihten bugüne toplumumuzun temel taşlarını oluşturan kıymetli annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız, siz değerli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Üniversitemizde yaklaşık yüzde 35 kadın çalışanımız var. Akademisyenlerimizden de aynı şekilde. Biz yöneticilerimizde de ilk dönemden itibaren bir müdürümüz varsa müdür yardımcılarından bir tanesinin kadın olmasını istedik, bunu yapmaya çalıştık. Birçok yerde de bu yapıldı. Son yıllarda bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Araştırma görevliliklerinde, yüksek lisans ve doktoralarda hanımlar çok daha fazla müracaat ediyorlar ve sınavları kazananlar da onlar. Kendi fakültelerimizde de biz bunu çokça görüyoruz. İnşallah, bu daha iyi şekilde devam eder."

Kadın yöneticiler ise böyle anlamlı bir günde hatırlandıkları ve istekleri, sorunları dinlendiği için Yıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban