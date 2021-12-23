SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AYDIN (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erdöl, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Harabeler arasında yaşam", "spor" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarını seçen Erdöl, "yaşam" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdöl, "haber" kategorisindeki "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafın, bir annenin yavrusuna olan şefkat ve merhametini gösterdiğini, bu nedenle bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde ise "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafı oyladığını hatırlatan Erdöl, "Burada, bir meslektaşımın avuçlarının içinde bir hayatın başlangıcını görüyorum. Bu da beni çok duygulandırdı. O yüzden bunu tercih ettim." dedi.

Erdöl, "spor" kategorisinde seçtiği fotoğrafta ise her türlü zorluğa rağmen spordan vazgeçilmediğini ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için gayret sarf eden eğiticiler olduğunu gördüğünü ve bu fotoğrafı seçmeye karar verdiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Aydın'ın tercihi ise "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" oldu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise "haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin çektiği "Orantısız güç", "spor" kategorisinde Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar", "yaşam" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un çektiği "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğrafın kendisine çocukluğunu hatırlattığını belirten Aydın, sömestir tatilinde Gümüşhane'nin Zigana köyüne gittiğini, orada arkadaşlarıyla fotoğraftaki gibi ağaçtan kayak yaparak kaydıklarını, bu nedenle de bu fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

Aydın, "haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafta yer alan Filistinli çocuğu ise "kahraman" olarak niteleyerek, "O İsrailli çocuğun boynunu sıkan el, aslında İsrail askerinin değil, mazlumların üzerindeki emperyalist güçlerin tümünün kuvveti. Sadece İsrail değil, bu mazlumların bu muameleyi çekmesine müsaade eden ve destek veren, buradaki silahını, kıyafetini, kaskını, içindeki zalim ruhu besleyen tüm kuvvetlere karşı o yavrunun yanında olma arzusuyla oy veriyorum." dedi.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafla ise tüm yaşamların sağlıkçıların yüreğindeki sıcaklıkla tedavi edildiğini gösterdiğini belirterek, "Şehit olan sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum hem de bu emeklerinden dolayı minnetle bu bebeğin ayağını koyduğu eli öperek sağlıkçılara şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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