Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Misafirlerini Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Gerçekleşen ziyaretler kapsamında ilk olarak Bilfer Madencilik İşletme Müdürü Mehmet Özyurt ve beraberindeki Erzincanlı Esnaflarımızdan Şefik Bağlan, daha sonra EFC Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mucuk, son olarak Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk...

ERZİNCAN (Habermetre) - Gerçekleşen ziyaretler kapsamında ilk olarak Bilfer Madencilik İşletme Müdürü Mehmet Özyurt ve beraberindeki Erzincanlı Esnaflarımızdan Şefik Bağlan, daha sonra EFC Prodüksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mucuk, son olarak Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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