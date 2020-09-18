Bakan Akar, Macron'a "Problemlerin üzerine benzin döküyor" sözleriyle yüklendi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemdeki Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören kendisidir" ifadeleriyle yüklendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin konuştu. Bakan Akar, son dönemde ilişkilerin gergin devam ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuşup, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisidir" dedi.

"HERHANGİ BİR TAHRİK YOK"

Doğu Akdeniz'deki çalışmaların, Türkiye'nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik ve bilimsel olduğunu söyleyen Akar, "Kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık, Oruç Reis'de de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı, programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret" ifadelerini kullandı.

"HAYAL GÖREN MACRON'UN KENDİSİDİR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı açıklamalarına ilişkin ise Akar, Türkiye'nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye'nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi: "Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit değildir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliğinin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz"

"NATO KARARGAHI'NDAKİ TOPLANTILARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuka uygun diyalogla çözümünden yana olduğunu belirterek, NATO Karargahı'nda Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin, "NATO Genel Sekreteri görüşme talep ettiğinde ilk 'evet' diyen biz olduk. Bu görüşmeleri, toplantıları da sonuna kadar destekliyoruz. Dördüncüsü yapıldı. Daha önceki bu tür girişimlerde ve şu anda da yine Yunan komşularımız isteksiz ve bir takım ön koşullar koymak suretiyle bu konuları yavaşlatıyorlar. Biz bu toplantıların gerçekleşmesini sonuna destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA