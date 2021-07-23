Sayın İnce, Özdilek Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

Trafik denetimlerine katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce; "Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında denetimlerini sürdüren Kartepe Özdilek kontrol noktasını ziyaret etti.

Trafik denetimlerine katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce; "Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında denetimlerini sürdüren Kartepe Özdilek kontrol noktasını ziyaret etti. İlk olarak güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce ve Vali Seddar Yavuz, ekiplere kolaylıklar dilediler. Kontrol noktasından geçen sürücülerle de bir süre sohbet ederek sürücülere trafik ve pandemi kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Sayın İnce ve Vali Yavuz, bayramlarını kutlayarak hayırlı yolculuklar temennisinde bulundular. Kontroller sırasında ailesiyle yolculuk yapan çocukları da unutmayan Sayın İnce ve Vali Yavuz, bayram hediyeleri vererek sevindirdiler. Kazaları Sıfırlamak İstiyoruz

Kocaelilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Sayın İnce, Bakanlık olarak bayram tatili süresince trafik tedbirlerine ilişkin 13 günlük program yaptıklarını belirterek: "Bayram dönüşleri başladı. Bu dönüşlerin nasıl gittiğini yerinde görmek, arkadaşlarımızın buradaki uygulamalarını bizzat görüp vatandaşlarımıza trafik ve pandemi kurallarını hatırlatmak amacıyla uygulamalara katılıyoruz. Trafiğin Türkiye'de en yoğun olduğu illerden biri olan Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de; Valimiz başta olmak üzere emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tek hedefimiz kazaların sıfır olduğu günleri görmektir. Hem bayramda hem de diğer günlerde 'Vizyon Sıfır' hedefi ile ölümlü kazaları sıfırlamak için var gücümüzle çalışıp tedbirlerimizi bu anlamda alıyoruz. "

Kaza Oranlarında %36'lık Bir Düşüş Var

Kurallara uyduğumuz sürece 'Vizyon Sıfır' hedefine en kısa sürede ulaşırız diyen Sayın İnce; " Bayram süresince almış olduğumuz tedbirlerle birlikte son on yılda meydana gelen ölümlü kaza oranlarını değerlendirdiğimizde %36'lık bir düşüşün meydana geldiğini memnuniyetle görmekteyiz. Arkadaşlarımız bu süreçte Kocaeli genelindeki farklı noktalarda 65 bin tane aracı kontrol ettiler. Yapılan kontrol ve denetimler esnasında; 57 vatandaşımıza kemer takmadığından, 27 vatandaşımıza da araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğundan işlem yapıldı. Bunları sıfırlarsak tüm Türkiye'deki ölümlü kazalarımız sayısal anlamda sıfırlanmış olur. Bunu istersek yapabiliriz. Yollarda giderken sizlerde görüyorsunuzdur, benim de dikkatimi çekiyor. Sinyal kullanmadan şerit değiştirme olaylarının meydana geldiğini görmeye başladık. Kazalara neden olan en büyük etkenlerden bir tanesi de sinyal vermeden şerit değiştirmek ve makas atmak diye tabir edilen hareketlerdir. Vatandaşlarımıza kurallara uyulması noktasında tekrar hatırlatmalarda bulunuyor, trafikte seyir halindeyken kendimizi ve diğer araçları tehlikeye düşürecek hareketlerin yapılmamasını önemle rica ediyoruz.

Motosiklet Kazalarında Artış Var

Özellikle bazı illerimizdeki motosiklet kazalarında artış olduğuna dikkat çeken Sayın İnce; "Motosiklet kazalarında artış olduğunu ve kask takılmadığı durumlarda da ölümle sonuçlanabildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buradan motosiklet kullanan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: 'Lütfen: motosikletinizi kasksız kullanmayalım ve güvenli bir yolculuk yapacak şekilde tedbirlerimizi alalım. '"

Bayram sonrası dönüşlerin başladığını ve trafikte yoğunlaşma olduğunu belirten Sayın İnce; "Başlayan dönüş yolculukları bugün, yarın ve yarından sonra yoğun bir şekilde devam edecek. Özellikle havadan helikopterlerle, drone'larla yapılan denetimlerimiz etkili bir şekilde sürüyor. Yine Model maket kontrol araçlarını uygulamaya koyuyoruz ve bu uygulamamız da gerçekten etkili oluyor. İnşallah vatandaşlarımız kurallara riayet ederlerse öncelikle kendimizi, trafikteki diğer vatandaşlarımızı, sürücülerimizi ve yolcularımızı daha güvende tutmuş olacağız. "

Bayram Süresince 226 Bin 582 Personelimiz Sahadaydı

Gerekli tüm tedbirleri aldık diyen Sayın İnce; "Tek beklentimiz: vatandaşlarımızın hızlarını yavaşlatmaları, hız limitlerine uymaları, şeritlerinde kalmaları, emniyet kemerlerini takmaları ve özellikle araç kullanırken cep telefonuyla uğraşmamaları yönündedir. Kurban Bayramı süresince 226 bin 582 personelimiz ve 35 trafik başmüfettişimiz sahada 7/24 denetimlere devam ettiler. Yine toplu ulaşım araçlarına yönelik sivil personellerimizle etkin bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Bu konudaki tedbirleri en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Uyarılarımızı dikkate alan ve özellikle trafik kurallarına riayet eden vatandaşlarımıza sizler vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek olan, uyarılarda bulunan bu konudaki olumlu haberleri yapan, konu üzerinde hassasiyetle duran basın mensuplarını da ayrıca tebrik ediyorum. Trafik uygulamalarımızda gece gündüz demeden çalışan trafik birimlerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, başlarındaki amirlerine, müdürlerine, Karayolları ve belediyelerimizin ilgili birim ve yöneticilerine ve Valimize çok teşekkür ediyor, hepsini özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. " dedi.

Ziyarette; Emniyet ve Jandarma personeli tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce'ye; Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdür V. Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şeker, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı eşlik etti.

Kaynak: Habermetre